台中清水大樓塌陷 市府緊急救援疏散並啟動關懷機制

台中市清水區一棟屋齡45年大樓，今天凌晨發生5、6樓層塌陷意外。市府獲報後，消防局第一時間疏散13戶、35人至適當場所安置，無人員傷亡。現場拉封鎖線，派專人結構安全鑑定，市府持續關懷慰問住戶，提供全力協助。

消防局表示，今天凌晨1時44分獲報清水區中興街一處大樓發生5、6樓層塌陷意外，立即派遣第四大隊、轄區清水分隊等共計4個單位，出動各式消防車8輛、消防員22名，由組員陳淩煌擔任指揮官。經查建築物為6層樓RC連棟建物，5樓及6樓無人居住，其餘樓層在清晨3時19分全數疏散完畢，無人員傷亡。

民政局表示，市府立即啟動關懷機制，由民政局長吳世瑋、清水區長蔡慶生偕同西寧里長王慶源及社會課長陳麗慧代表市長盧秀燕赴現場關心並致贈慰問金。現場共疏散13戶、協助安置民眾35人，其中9戶26人送旅館安置、依親1戶1人、另有3戶計8人則返回原屋，公所將全力協助後續安置事宜。