快訊

優秀高中生提前進台大！陳文章宣布9月試辦「進階課程計畫」

「砰」！清水樓塌傳巨響…房子狂搖！ 住戶以為地震、炸彈急喊醒小孩「快跑」

北檢讓司法人士看不下去！游盈隆分析「震撼後果」：柯文哲豁出去了

台中清水大樓塌陷 市府緊急救援疏散並啟動關懷機制

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導

台中市清水區一棟屋齡45年大樓，今天凌晨發生5、6樓層塌陷意外。市府獲報後，消防局第一時間疏散13戶、35人至適當場所安置，無人員傷亡。現場拉封鎖線，派專人結構安全鑑定，市府持續關懷慰問住戶，提供全力協助。

消防局表示，今天凌晨1時44分獲報清水區中興街一處大樓發生5、6樓層塌陷意外，立即派遣第四大隊、轄區清水分隊等共計4個單位，出動各式消防車8輛、消防員22名，由組員陳淩煌擔任指揮官。經查建築物為6層樓RC連棟建物，5樓及6樓無人居住，其餘樓層在清晨3時19分全數疏散完畢，無人員傷亡。

民政局表示，市府立即啟動關懷機制，由民政局長吳世瑋、清水區長蔡慶生偕同西寧里長王慶源及社會課長陳麗慧代表市長盧秀燕赴現場關心並致贈慰問金。現場共疏散13戶、協助安置民眾35人，其中9戶26人送旅館安置、依親1戶1人、另有3戶計8人則返回原屋，公所將全力協助後續安置事宜。

都發局指出，該發生坍塌的老舊大樓，在確保人員疏散完成後，已立即警戒封鎖，將由都發局委請建築師公會前往現場做安全評估現勘鑑定。

台中市清水區一處大樓發生塌陷意外。記者黃仲裕／攝影
台中市清水區一處大樓發生塌陷意外。記者黃仲裕／攝影
台中市清水區一處大樓發生塌陷意外。記者黃仲裕／攝影
台中市清水區一處大樓發生塌陷意外。記者黃仲裕／攝影
台中市清水區一處大樓發生塌陷意外。記者陳敬丰／攝影
台中市清水區一處大樓發生塌陷意外。記者陳敬丰／攝影
台中市清水區「塌陷大樓」原貌，圖像拍攝日期2022年7月。圖／翻攝自Google地圖
台中市清水區「塌陷大樓」原貌，圖像拍攝日期2022年7月。圖／翻攝自Google地圖
台中市清水區一棟老舊大樓清晨傳5、6樓層塌陷意外，消防局第一時間派員疏散居民。圖／中市府提供
台中市清水區一棟老舊大樓清晨傳5、6樓層塌陷意外，消防局第一時間派員疏散居民。圖／中市府提供
民政局長吳世瑋（右）赴清水塌陷大樓現場關心並致贈慰問金。圖／中市府提供
民政局長吳世瑋（右）赴清水塌陷大樓現場關心並致贈慰問金。圖／中市府提供

建築師 消防員 清水區

延伸閱讀

「砰！」台中清水大樓塌陷 住戶以為地震、炸彈急喊醒小孩「快跑」

台中清水大樓塌陷...里長曝合建糾紛沒蓋完：樓下多低收戶承租

影／台中清水驚傳大樓塌陷 34名住戶連夜撤離

台中清水大樓頂層塌陷！公所警方連夜緊急撤離34人

相關新聞

清水塌樓早有傾斜今晨連塌兩次！居民目擊巨大聲響後一片白茫茫

台中清水區一棟6層RC連棟大樓今天凌晨1時44分傳出5、6樓層塌陷意外，這棟大樓1到4樓有居民，13戶34人緊急撤離。當...

台中清水大樓頂2層「無風無雨竟塌了」 住戶驚恐：2年前起掉水泥塊

台中市清水區一棟6層RC連棟大樓，今天凌晨1時44分傳出5、6樓層塌陷意外。住戶表示，2年前因外牆修繕，她上樓才發現5樓...

影／台中清水「塌陷大樓」原貌曝光！屋齡近50年建商沒蓋完

台中市清水區一棟6層RC連棟大樓，今天凌晨1時44分傳出5、6樓層塌陷意外，整棟大幸無人受傷，該棟低樓層住戶13戶34人...

台中清水大樓頂層塌陷！公所警方連夜緊急撤離34人

台中市清水區中興街一處地上6層大樓，今（22）日凌晨1點多發生5、6樓層塌陷意外，幸無人受傷，受影響的13戶共34位居民...

新北工安意外！2外籍移工清鋼瓶 疑吸入一氧化碳昏迷送醫

2名外籍移工今天上午在新北市鶯歌區二甲路一間氣體工廠清除鋼瓶，疑不慎吸入殘餘一氧化碳昏迷，經送醫搶救已恢復意識。警方已派...

影／狗叫醒救一命！金山民宅大火父趕回救受困女兒2犬喪命

新北市金山區坑子一處透天厝民宅今天上午6點多發生大火，火勢相當猛烈，由於屋外堆積大量資源回收物延燒迅速，整個陷入火海。王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。