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長者及免疫不全者4／8起 增加接種1劑JN.1 COVID-19疫苗
由於新冠病毒傳播風險持續，疾管署宣布，從4月8日起，提供65歲以上長者及免疫不全者等對象增加接種1劑JN.1 COVID-19疫苗，以降低重症或死亡發生風險，彰化縣衛生局呼籲符合接種資格的民眾盡速施打，可至「彰化疫苗接種預約e點通」預約。
衛生局表示，JN.1 COVID-19疫苗自去年10月1日起提供民眾接種，疫苗保護力會隨著時間遞減，鼓勵間隔已滿6個月的長者及免疫不全者等重症高風險對象，盡快安排接種第2劑JN.1 COVID-19疫苗，提升免疫保護力。
其中出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者，包括目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療的癌症患者、器官移植患者/幹細胞移植患者、中度/嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、人類免疫缺乏病毒感染患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者，以及其他經醫師評估有免疫不全或免疫力低下者。
衛生局強調，由於新冠病毒傳播風險持續，且國內新冠併發重症本土及死亡病例多數皆未接種JN.1 COVID-19疫苗，呼籲民眾不要因曾感染過新冠、曾接種先前新冠疫苗而輕忽新冠疾病侵襲威脅。
衛生局表示，目前提供的Moderna及Novavax兩種廠牌均安全且可有效對抗目前主流病毒株，如滿12歲以上未接種JN.1 COVID-19疫苗者可從兩種廠牌擇一接種，而滿6個月以上至11歲兒童依核准適應症僅限接種Moderna JN.1 COVID-19疫苗。
衛生局提醒符合接種資格者備妥健保卡，55到64歲原住民請記得攜帶身分證明文件（如戶口名簿或戶籍謄本），民眾可至「彰化疫苗接種預約e點通」預約。若不方便使用網路預約，合約醫療院所同樣有提供電話預約服務。合約醫療院所名冊可至衛生局網站查詢。
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