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參加大甲媽祖遶境來坐火車 台鐵加開34列次並加掛車廂

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
鎮瀾宮大甲媽祖4月4日將起駕遶境，台鐵公司宣布將加開自強號、區間（快）車合計34列次疏運大量人潮。本報資料照片 記者黑中亮／攝影
鎮瀾宮大甲媽祖4月4日將起駕遶境，台鐵公司宣布將加開自強號、區間（快）車合計34列次疏運大量人潮。本報資料照片 記者黑中亮／攝影

配合「2025乙巳年大甲媽祖遶境」即將開始，因應大甲鎮瀾宮周邊「2025台中媽祖國際觀光文化節」演藝活動，勢必擠進數十萬人，台鐵公司宣布今年4月4、5、13日（3天）將加開自強號8列次、區間（快）車26列次，合計34列次；此外4月4、5、12、13日（4天）的148列次將加掛車廂，讓海線提升近4成運能以疏運人潮，歡迎參香民眾多加利用。

台鐵公司指出，今年除加開區間（快）車26列次外，6列次的自強號加開列車，訂於本周日3月23日0時起開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。相關加開列車車次、時刻即日起可於台鐵公司官網 http://www.railway.gov.tw 及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

為便利民眾乘車，台鐵更建議多使用電子票證乘車，或預先購買回程車票，以節省排隊購票時間；並強調4月4、12、13日3天暫停受理彰化至竹南間海線各站，包含成追線列車的海線區間「兩鐵環保人車同行」業務，但攜車袋折疊式腳踏車除外。

大甲分局表示，大甲媽祖將於4月4日晚間10時45分從鎮瀾宮起駕出發，展開9天8夜的遶境進香行程，基於每年大甲媽祖遶境的盛況，考量屆時勢必會吸引大量人潮車流，呼籲民眾「坐火車、拜媽祖、不塞車」外，更建議大家「搭公車、來參香、免堵車」，快樂陪大甲媽出發遶境。　

鎮瀾宮大甲媽祖4月4日將起駕遶境，台鐵公司宣布將加開自強號、區間（快）車合計34列次疏運大量人潮。本報資料照片 記者黑中亮／攝影
鎮瀾宮大甲媽祖4月4日將起駕遶境，台鐵公司宣布將加開自強號、區間（快）車合計34列次疏運大量人潮。本報資料照片 記者黑中亮／攝影
鎮瀾宮大甲媽祖4月4日將起駕遶境，台鐵公司宣布將加開自強號、區間（快）車合計34列次疏運大量人潮。本報資料照片 記者黑中亮／攝影
鎮瀾宮大甲媽祖4月4日將起駕遶境，台鐵公司宣布將加開自強號、區間（快）車合計34列次疏運大量人潮。本報資料照片 記者黑中亮／攝影

台鐵 大甲媽祖 遶境

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