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準公托地板價難經營 中市業者陳情

聯合報／ 記者陳敬丰陳俊智／連線報導
台中市嬰幼兒福利聯合會和托嬰業者昨天到市府陳情抗議，呼籲取消準公托1萬6000元月費地板價。記者陳敬丰／攝影
台中市嬰幼兒福利聯合會和托嬰業者昨天到市府陳情抗議，呼籲取消準公托1萬6000元月費地板價。記者陳敬丰／攝影

台中市嬰幼兒福利聯合會昨天和80多家托嬰業者到市府陳情，抗議台中準公托收費標準1.6萬元「地板價」過低，難以負擔營運成本，限制教保員薪水留不住人才，市府收費標準不合理扭曲市場。市府接下陳情書，允諾審慎研議檢討收費標準。

桃園市婦幼局表示，桃園準公托費用2年檢討一次，去年8月調整過，未設地板起始價，只有天花板上限；目前準公托收費天花板每月2.1萬元，準公共化保母上限為每月1.7萬元。

嬰幼兒福利聯合會榮譽理事長蔣叔融說，台中是全台唯一規範準公托地板價的縣市，許多準公托業者苦不堪言，部分私立業者礙於地板價無法加入準公托。

蔣叔融指出，家長送公托或準公托可領取每月1.44萬元托育補助，業者加入準公托只能收1.6萬元月費，難以負擔營運成本，設備也無力更新；若顧及托育品質，給教保員較高薪水，就得收取高額月費，卻因此無法加入準公托，家長將孩子送到私立托嬰中心，無法領取托育補助。

準公托業者莊先生說，1萬6000元月費難以支撐教保員薪水，月薪頂多3萬元出頭，但公托教保員薪資3萬5000元起跳，教保員自然往公托流動；私立托嬰中心業者陳小姐指出，主打優質環境優質教師，月費超過2萬5000元，想降到1萬6000元是不可能的任務，業者無法加入準公托，家長也無法獲得補助減輕負擔。

台中市有235家托嬰中心，38家是公托、156家準公托。社會局指出，2013年起規定私立托嬰中心加入準公托，起始收費標準是每月1萬4000元包含餐點，2023年起調升到1萬6000元；加入準公托第二年可以申請調高收費，目前準公托平均月費1萬8379元。

國民黨市議員李中建議，取消準公托地板價，讓業者有喘息空間，改善托育環境。民進黨市議員黃守達批評市府不合理政策扭曲市場，應正視問題。

社會局副局長陳仲良表示，市府與業者都希望打造更好的托育環境，地板價的用意是建構友善托育環境，調整速度較慢是避免業者競爭，家長負擔變大。業者認為地板價不合理，市府會聽取各方意見，審慎研議檢討地板價機制。

托嬰 托育 教保員

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