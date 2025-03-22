垃圾減量顯著 彰縣獎勵減廢英雄

彰化縣去年7月強化推動垃圾破袋檢查政策，垃圾減量成效顯著，縣長王惠美昨天在花壇全國麗園飯店頒獎表揚「減廢英雄」。記者劉明岩／攝影 彰化縣去年7月推動垃圾破袋檢查成效顯著，還獲環境部長彭啟明稱許「堪稱全國第一」，彰化縣長王惠美昨天表揚「減廢英雄」，將800萬元獎勵金加碼到1878萬元，40%直接回饋清潔隊員，獎勵檢查辛勞。

彰化縣去年7月起，強化推動垃圾分類及破袋檢查，被許多民眾罵翻，清潔隊也因頻被退運而苦惱，清潔隊員工作負荷重吃不消。不過，垃圾減量成果優異，環境部長彭啟明認為是全國第一，並稱讚縣長王惠美是個女漢子，各縣市都應向彰化學習。

王惠美說，在清潔隊員的努力及民眾配合下，6個月內全縣垃圾減量2萬3641公噸，減幅達18%，每日人均垃圾量降至0.476公斤，相當於減少全縣1.2個月的垃圾量。其中田尾鄉垃圾減量達23%，溪州鄉廚餘減量達19%，廚餘回收增加80%；員林市成立稽查小隊，垃圾量減量達到4485公噸，是全縣最高，達成減量16.3%；埔心、和美、二林、溪湖等鄉鎮長也透過多元宣傳管道，積極推廣政策。

王惠美說，為了破袋檢查，原本縣府編列800萬元獎勵金，為感謝大家無論風雨、日曬，堅守在第一線的用心，獎勵金加碼到1878萬元，其中40%指定直接回饋給清潔隊員；同時針對設備老舊不足，今年編列1億2000萬元預算，增購37輛垃圾車及41輛資源回收車，方便大家做資源回收，及更好的工作環境。

王惠美說，環保不會一蹴即成，需要長期行動表現，希望大家落實「自備、重複、少用」的生活減廢原則，養成資源分類的習慣，把好環境留給下一代。