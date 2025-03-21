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中山醫大醫科院75師生出擊 守護社區長輩健康

中央社／ 台中21日電

中山醫學大學醫學科技學院師生，今天在合勤共生宅烏日館舉辦社區聯合篩檢活動，6大科系共75名師生出動，專業醫學技術結合關懷社會精神，為社區長輩提供全面健康檢查與衛教指導。

中山醫學大學今天發布新聞稿指出，社區聯合篩檢活動由醫科院院長余豐益、醫學檢驗暨生物技術學系主任邱慧玲、醫學影像暨放射科學系主任莊濬超、物理治療學系老師陳立元、職能治療學系主任紀彣宙、語言治療與聽力學系主任池育君、視光學系主任孫涵瑛等人共同領軍下，有6大科系共75名師生參與。

篩檢活動為當地長輩提供多項健康檢查服務，包括血壓量測、肌少症篩檢、手功能評估、下肢肌力及肌耐力檢測、行走與平衡能力評估、血氧濃度檢測、骨質密度篩檢、聽力檢查、語言評估、色彩力測試與立體視檢測等。透過醫科院各領域專業整合，一次提供多元的篩檢服務與評估，協助長輩早期發現潛在的健康問題，並給予個人化初步建議與衛教知識。

醫學科技學院院長余豐益指出，培育兼具專業能力與人文素養的醫事人才，一直是中山醫大教育的重要目標。活動不僅提升學生們的臨床實作能力與跨專業合作經驗，也讓學生在服務長輩的過程中學習溝通能力，並從中體會到醫療服務對社會的價值與責任。

他表示，未來醫科院將持續結合各系所專長，深入社區推動健康促進服務，讓學生在學習中實踐回饋，並以此為基礎，建立醫學教育與社區健康互惠的永續模式，讓醫療專業成為連結學術與社會的重要橋梁。

中山醫學大學 主任 長輩

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