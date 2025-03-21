美國蒙哥馬利郡長拜會 中市府：開啟合作新契機

美國馬里蘭州蒙哥馬利郡郡長艾瑞奇今天率團拜會台中市政府時表示，對於台中各項發展印象深刻，期盼雙方有更多合作機會，也邀請台中市長盧秀燕未來組團前去當地訪問。

馬里蘭州蒙哥馬利郡郡長艾瑞奇（Marc Elrich）今天率團拜會台中市政府，由盧秀燕親自接待，雙方就智慧城市、淨零轉型及產業發展提升市民幸福等議題進行交流。

盧秀燕表示，馬里蘭州在美國本土與台中市同被譽為「最幸福州」及「最幸福城市」，而蒙哥馬利郡是馬里蘭州最大的郡，所以今天是「最幸福城市相見歡」。

艾瑞奇表示，首次造訪台中，除感謝市長盧秀燕協助安排相關產業參訪，對於台中各項發展印象深刻，期盼雙方有更多合作機會，也邀請盧秀燕未來組團前去當地訪問。

盧秀燕指出，蒙哥馬利郡鄰近美國首都華盛頓哥倫比亞特區，許多聯邦政府機關、政府官員、各國駐美使節等政要的住所均坐落當地，旅居馬州的台僑人數也近3萬人，為全美中文使用最為廣泛的5個城市之一，很多台灣民眾對蒙郡相當熟悉。期待以這次郡長來訪為契機，開啟兩地長期友好的夥伴關係。

台中市府秘書處說明，蒙郡人口約106萬，為馬里蘭州最大郡，同時是美國網路安全、生技製藥中心之一，在潔淨能源、醫療、機器人、晶片、人工智慧、航太工業等產業亦相當發達。

秘書處舉例，如台灣購置F-16戰機的供應商、全球最大國防工業商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司總部就位於蒙郡，該公司與台中漢翔航空公司於2019年簽署策略聯盟合作協議書，有多項商業研發合作。