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南投信義農會總幹事何建中病逝 親切認真員工不捨

中央社／ 南投縣21日電

信義鄉農會總幹事何建中才獲續聘10多天，因癌症末期於今天凌晨病逝，享年57歲；何建中的好友、農會員工紛紛表達不捨，也肯定他是一名認真做事、人品好、親切的優質總幹事。

南投縣各級農會日前改選後，何建中獲得續聘信義鄉農會總幹事，不料新任期才開始10多天，卻在今天病逝，享年57歲；許多農會員工、好友感到非常不捨，一名好友說，何建中做人實在、工作用心、人品不錯，從農會信用部做起，擔任總幹事後，努力持續拓展業務。

農會員工表示，何建中去年開始明顯消瘦很多，飲食也變得清淡，但未刻意提及自己身體狀況，近期聽聞有就醫，但她不清楚病況，沒想到如此快離世，讓人措手不及；對她來說，何建中是很親切、做事認真的長輩及長官，對於突然離開感到非常難過、捨不得。

南投縣政府農業處表示，農會總幹事於任期中途出缺，縣府應於出缺日起15天內，重新辦理總幹事候聘人登記公告，登記期5個工作日，登記截止日起20個工作日內資格審查，送農業部完成面談及計算總分，並造合格人員名冊，再送縣府轉送農會辦理聘任。

南投縣 建中 農會

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