台中首例屈公病+4登革熱境外移入 今首場防治會議應戰

全球氣候暖化，國際登革熱疫情嚴峻，台中市今年已有4例登革熱境外移入確診個案，昨新增今年首例屈公病境外移入確診個案，市府今召開首場「台中市登革熱防治中心」會議，跨局處研商登革熱防治工作。

台中市衛生局長曾梓展說明，台中市去年有38例境外移入個案，因嚴守得當全數封住，零本土個案，今年至昨有4例境外移入，今召開首場登革熱防治中心會議，跨局處開始整備，盼能做好登防疫工作，避免破口造成疫情復燃。

衛生局表示，今日會議邀請衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬、疾病管制署中區管制中心主任吳智文、中興大學副校長張照勤、國家蚊媒傳染病防治研究中心博士黃旌集及醫師公會、診所協會代表與會，提供登革熱防治工作專業建議。

台中市衛生局說明，昨接獲中央實驗室通知，台中市新增今年首例屈公病境外移入確診個案，感染來源為東南亞國家，市府接獲通知後已立即完成疫情調查，並啟動相關防治工作，杜絕社區疫情風險。

屈公病（Chikungunya fever）是屈公病毒引起的急性傳染病，與登革熱、瘧疾、茲卡病毒感染症，以及流行性斑疹傷寒，同屬第二類法定傳染病，主要經由帶有病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬後感染。

台中市衛生局提醒民眾，前往東南亞等登革熱流行地區，務必做好防蚊措施，如使用含政府單位核准有效成分的防蚊液，穿著薄淺色長袖衣褲等措施，返國入境時如有發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，應主動告知機場檢疫人員，返國後14天內如出現不適症狀應盡速就醫，主動告知醫護人員旅遊史，以利醫師早期診斷、通報及治療。