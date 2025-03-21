影／彰化員林黃花風鈴木、蜀葵花季接棒上場 非假日都有人潮

彰化縣員林市蜀葵花季將於3月29日開幕，目前花況約開二成，花季將到4月20日；不只有蜀葵花，員林大道旁的八堡一圳溝皂橋段近日黃花風鈴木也大爆發，吸引大批民眾前往拍美照，就連非假日都出現人潮，接下來還有藤山步道的桐花季也要陸續登場。

員林市公所今天在南區公園旁的蜀葵花田為蜀葵花季宣傳，彰化縣長王惠美、員林代理市長賴致富、縣議員曹嘉豪、凃俊任、員林市代會主席張國良、彰化縣工策會總幹事洪榮章等人與會。

王惠美表示，員林蜀葵花季由張錦昆前市長開始種植蜀葵花，後續經過游振雄市長到現在賴政富代理市長一棒接一棒，讓活動年年進步，才能製造出商機。除了花海以外，還有假日精彩表演、文創美食市集、大明社區設置地方風味餐，讓來訪的遊客能夠品嚐在地特色料理。除了員林的「花中巨人」蜀葵花，現在還有員林大道旁的黃花風鈴木、及芬園櫻花、及鷹揚八卦等活動，彰化不僅有美食，更有大小適宜旅遊景點，歡迎大家來彰化遊玩。

賴致富表示，員林蜀葵花季至今已舉辦超過十年，這片有1萬多株的蜀葵花田已成為彰化縣年度熱門賞花景點之一，目前花田已開花約二成，到了月29日開幕時將會開到五成，花季長達一個月，今年也有琉璃仙境在假日贊助限量300張門票。

員林近日不只有蜀葵花，員林大道旁的八堡一圳溝皂橋段的黃花風鈴木上周起盛開，花期還有一、二周，市代洪春美說，6年前水利署在八堡一圳進行景觀改善工程，種下約二百株黃花風鈴木，但多年來都沒開花，今年突然大綻放，讓大家都好興奮，在河岸賞花特別美，希望未來公所也能在每年的花期辦活動，號召大家來賞花。