「大大攜手讓愛延續」嘉年華！中部血庫這型血最缺 民眾捐熱血

中部血庫O型血僅剩4.5天拉警報，「大大攜手讓愛延續」台中場捐血嘉年華今登場，號召募集1.2萬袋熱血，吸引市府官員、市議員、消防員、聯聚建設等企業員工等捐出熱血。

台中捐血中心說明，中部血庫供應台中、彰化、南投、雲林等4縣市醫院用血約1800袋，統計到今天上午，平均用血量剩5.9天，低於7天安全庫存，其中又以0型血4.5天急缺，A型血剩5.5天，低於安全庫存，B型血8.5天，AB型血8.5天。

「大大攜手讓愛延續」捐血家年華活動串連台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中等6縣市，今天是第6站，上午10時在台中市府前廣場登場。大大數位金會董事長戴永輝攜手群健有線電視捐贈一輛高頂復康巴士給中市府。

盧秀燕說，基金會去年捐血動目標1萬袋熱血，她當時嚇了一跳，結果基金會做到了，募得逾萬袋熱血，今年基於「愛要延續」的初衷，持續推動捐血行動，目標1.2萬袋，台中大城市長年缺血，對基金會募血，她非常感謝、感動，更呼籲市民捐出熱血。

盧秀燕指出，大大數位基金會多年來陸續捐贈多輛高頂復康巴士給各縣市使用，高頂復康巴士造價較高，各類身障別都能使用，台中市目前有285輛復康巴士，服務5萬名身心障礙者，一年平均出車90萬次，台中市是六都唯一不收費，讓身心障礙者不要因為經濟困難不敢就醫、出門。

現場包括民進黨台中市議員黃守達、江肇國，以及經發局長張峯源等人都挽袖捐血，聯聚建設鼓勵員工參加捐血活動，捐血當天不但可以請半天公假，還有營養補助，今天共吸引108名員工捐血。

聯聚建設工務部李姓工程師說，捐血救人還有公假、營養補助，公司這項福利很好，所以他今天響應捐血，捐一袋血。

立法院副院長江啟臣說，他鼓勵親友捐血，傳遞愛心。他更幽默地提到，將呼籲立法院長韓國瑜在各黨團「甲級動員」後一同來捐血。