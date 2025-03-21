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大甲幼獅工業區旁地下水質差 地方争取經費裝自來水
大甲幼獅工業區旁住戶長期使用地下水，水質很差，有時還抽不到地下水，住戶感到非常困擾，經甲安埔愛鄉青年協會協助，積極向台中市府爭取工程費203萬元，上星期終於進場施工，理事長吳中源宣布延管工程將於近日完工。
大甲區中山路二段912與916巷的住戶表示，多年來他們都靠地下水維生，但因地下水質愈來愈差，石灰質很重，有時還抽不到水，需要到加水站買水喝，造成生活很不方便，向有關單位陳情反映都未獲解決，只好拜託在地的愛鄉協會出面努力爭取，得知市府很快就將延管工程排入動工，住戶們非常感謝。
吳中源表示，目前台中自來水普及率是96.32%，但甲安埔大多是無自來水地區，偏鄉住戶早就期盼有乾淨的自來水可使用，過去10幾年來，雖努力為爭取經費普設自來水，從2010年到2024年12月，大安區普及率已從17.89%提升到78.85%，外埔區由75.54%增到92.53%，大甲區則從84.72%升至92.61%，但還是存在無自來水地區，地方希望延管工程盡快完工，讓甲安埔居民住戶也能在家中享有乾淨的自來水。
中市經發局技正吳錦順表示，大甲幼獅工業區旁附近近來水質不佳，住戶民眾長期使用地下水，抱怨水質很差，透過民代反應希望能夠接裝自來水，地方也找自來水公司現場會勘，經發局與台水等單位進行會勘後，明瞭卻有自來水的需求，決定由市府出資經費約203萬元，委請自來水公司埋設自來水延管，待完成後，地方民眾有乾淨的自來水。
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