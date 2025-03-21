彰化縣垃圾破袋稽查減量顯著 1800萬獎勵「減廢英雄」

彰化縣去年7月強化推動垃圾破袋檢查政策，雖然引發不少怨言，垃圾減量卻是成效顯著，還獲環境部長彭啟明稱許「堪稱全國第一」，彰化縣長王惠美今天表揚「減廢英雄」時，宣布將原本編列800萬元獎勵金加碼到至1878萬元，其中40%指定直接回饋清潔隊員做為獎勵。

縣府今天在花壇全國麗園飯店舉辦頒獎活動，縣長王惠美表示，從去年七月加強推動垃圾強制分類破袋檢查政策以來，感謝全體清潔隊員的努力及民眾配合，短短6個月內，全縣垃圾量成功減少了2萬3641公噸，減幅達18%，每日人均垃圾量降至0.476公斤，相當於減少了全縣1.2個月的垃圾量。

王惠美表示，在大家齊心努力下，全縣垃圾減量表現優異，其中田尾鄉垃圾減量達23%，是全縣最會減的鄉鎮；溪州鄉把廚餘導回正常的循環管道，減量達到19%，廚餘回收量增加80%；員林市更加積極，首創成立稽查小隊，全力推動破袋檢查及宣導，垃圾量減量達到4,485公噸，是全縣最高，達成減量16.3%；埔心鄉、和美鎮、二林鎮、溪湖鎮等地方首長透過多元宣傳管道，積極推廣政策。

王惠美說，為了鼓勵大家的辛勞，原本縣府編列800萬元作為獎勵金，感謝大家無論風雨、日曬，堅守在第一線的用心，把經費又加碼到1,878萬元，其中40%指定直接回饋給清潔隊員；縣府同時針對老舊設備不足的部分，今年編列1億2,000萬元預算，增購37台垃圾車及41台資源回收車，方便大家做資源回收，及更好的工作環境。

王惠美說，環保不會一蹴即成，需要長期行動表現，希望大家推廣及落實「自備、重複、少用」的生活減廢原則，養成資源分類的習慣，把好的環境留給下一代。

彰化縣去年7月起，強化推動垃圾分類及破袋檢查政策時，被許多民眾罵翻，鄉鎮市公所清潔隊也被頻被退運而苦惱，清潔隊員因工作負荷重吃不消。不過，因垃圾減量成果優異，環境部長彭啟明認為是全國第一，並稱讚縣長王惠美是個女漢子，各縣市都應該來彰化縣學習。