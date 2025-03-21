快訊

全台首座GR Garage林口正式開幕！豐田章男驚喜現身台灣

火燒肛門、膠帶纏肚強餵毒 員工討薪水竟慘遭老闆虐死

行李箱重摔落地！地勤「拋甩」震撼畫面全都錄 廉航道歉展開調查

聽新聞
0:00 / 0:00

年省8000萬度電 台中市今明2年汰換25萬盞老舊路燈

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中今天上午開「節能路燈換裝暨維護PFI計畫」記者會，宣告今明2年將全面汰換25.8萬盞老舊路燈為節能的新式LED燈。圖／台中市政府提供
台中今天上午開「節能路燈換裝暨維護PFI計畫」記者會，宣告今明2年將全面汰換25.8萬盞老舊路燈為節能的新式LED燈。圖／台中市政府提供

台中市過半LED路燈超過使用年限，另有約3分之1的路燈還是舊式鈉光燈，市府預計今、明年汰換25.8萬盞老舊路燈，全部換為最新的LED燈，預計每年可減少8000萬度電、3.95萬公噸碳排。市府也預計在偏遠地區增設2萬3500盞智慧路燈，提升照明品質。

副市長黃國榮今天上午主持「節能路燈換裝暨維護PFI計畫」記者會，表示市長盧秀燕上任後，積極推動永續發展，市府加入脫煤者聯盟，每2年定期發布自願檢視報告，也全面盤點對應聯合國永續發展目標SDGs的市政項目，確保台中的發展方向與國際接軌。

建設局長陳大田指出，台中市目前路燈總數26.8萬盞，其中10.8萬盞是舊式的鈉光燈，15萬盞是2016年以前更換、超過使用年限的舊式LED燈；這次換裝計畫將全面汰換傳統鈉光燈及老舊LED燈，實現全市LED路燈普及，既提升照明品質，也降低能源消耗。

建設局表示，計畫經費28億1510萬元由台中市府全額負擔，包含2025年汰換10.8萬盞鈉光燈、2026年汰換15萬盞舊式LED燈，以及增設偏遠或不易抵達地區2萬3500盞智能路燈。本計畫期程10年，除了前2年路燈汰換，也包含10年內的全市路燈維護、遷移。

合作參與本次計畫的台達電子公司、遠傳電信公司表示，本次計畫維護路燈數量超過26萬盞，全台規模最大，預計每年可節省8000萬度電，以及3.95萬公噸碳排，相當於8萬輛汽車1年的碳排量，非常高興能參與計畫，共同打造低碳、智慧城市。

建設局補充，今年的鈉光燈汰換從4月中旬開始，29區同步換裝，優先施作車站、學校、醫院與商圈人口密集區，以及路寬25公尺以上的高車流量區域；施作時間是白天，不影響夜間照明。完工後路燈維修時間會從72小時縮短為24小時，節省行政流程。

本次預計汰換的新市LED燈，今、明年汰換25.8萬盞後，預計每年可節省8000萬度電、3.95萬噸碳排。圖／台中市政府提供
本次預計汰換的新市LED燈，今、明年汰換25.8萬盞後，預計每年可節省8000萬度電、3.95萬噸碳排。圖／台中市政府提供
台中目前還有10.8萬盞舊式鈉光燈，今年4月起將全面汰換為LED燈。圖／台中市政府提供
台中目前還有10.8萬盞舊式鈉光燈，今年4月起將全面汰換為LED燈。圖／台中市政府提供
台中市建設局與合作廠商今年4月起在29區同步汰換路燈，優先施作人口與車流稠密區，白天施工不影響夜間照明。圖／台中市政府提供
台中市建設局與合作廠商今年4月起在29區同步汰換路燈，優先施作人口與車流稠密區，白天施工不影響夜間照明。圖／台中市政府提供

LED 台中市 永續 碳排量

延伸閱讀

台中超好玩！ 各區必玩公園全收錄

影／前立委楊文欣出殯 政壇故舊多人前往弔唁

吳存金被請辭？ 副市長還原盧秀燕勉予同意請辭經過

超過20年等待！東豐快速道路4月合攏 斷橋將成回憶

相關新聞

「大大攜手讓愛延續」嘉年華！中部血庫這型血最缺 民眾捐熱血

中部血庫O型血僅剩4.5天拉警報，「大大攜手讓愛延續」台中場捐血嘉年華今登場，號召募集1.2萬袋熱血，吸引市府官員、市議...

彰化大村MOOVO自行車啟用

彰化縣大村鄉昨天啟用MOOVO公共自行車，媲美歐美等級新一代公共自行車同時亮相，縣長王惠美說，全縣有9鄉鎮市提供公共自行...

大甲幼獅工業區旁地下水質差 地方争取經費裝自來水

大甲幼獅工業區旁住戶長期使用地下水，水質很差，有時還抽不到地下水，住戶感到非常困擾，經甲安埔愛鄉青年協會協助，積極向台中...

彰化縣垃圾破袋稽查減量顯著 1800萬獎勵「減廢英雄」

彰化縣去年7月強化推動垃圾破袋檢查政策，雖然引發不少怨言，垃圾減量卻是成效顯著，還獲環境部長彭啟明稱許「堪稱全國第一」，...

年省8000萬度電 台中市今明2年汰換25萬盞老舊路燈

台中市過半LED路燈超過使用年限，另有約3分之1的路燈還是舊式鈉光燈，市府預計今、明年汰換25.8萬盞老舊路燈，全部換為...

台中潭富路僅容1車通行 民代力促6月動工拓寬

台中市潭子區潭富路二段160巷因道路狹窄，最瓶頸路段僅能容納1車通行，且無人行空間，立委楊瓊瓔現勘後表示，原路段寬度僅約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。