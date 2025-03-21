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年省8000萬度電 台中市今明2年汰換25萬盞老舊路燈
台中市過半LED路燈超過使用年限，另有約3分之1的路燈還是舊式鈉光燈，市府預計今、明年汰換25.8萬盞老舊路燈，全部換為最新的LED燈，預計每年可減少8000萬度電、3.95萬公噸碳排。市府也預計在偏遠地區增設2萬3500盞智慧路燈，提升照明品質。
副市長黃國榮今天上午主持「節能路燈換裝暨維護PFI計畫」記者會，表示市長盧秀燕上任後，積極推動永續發展，市府加入脫煤者聯盟，每2年定期發布自願檢視報告，也全面盤點對應聯合國永續發展目標SDGs的市政項目，確保台中的發展方向與國際接軌。
建設局長陳大田指出，台中市目前路燈總數26.8萬盞，其中10.8萬盞是舊式的鈉光燈，15萬盞是2016年以前更換、超過使用年限的舊式LED燈；這次換裝計畫將全面汰換傳統鈉光燈及老舊LED燈，實現全市LED路燈普及，既提升照明品質，也降低能源消耗。
建設局表示，計畫經費28億1510萬元由台中市府全額負擔，包含2025年汰換10.8萬盞鈉光燈、2026年汰換15萬盞舊式LED燈，以及增設偏遠或不易抵達地區2萬3500盞智能路燈。本計畫期程10年，除了前2年路燈汰換，也包含10年內的全市路燈維護、遷移。
合作參與本次計畫的台達電子公司、遠傳電信公司表示，本次計畫維護路燈數量超過26萬盞，全台規模最大，預計每年可節省8000萬度電，以及3.95萬公噸碳排，相當於8萬輛汽車1年的碳排量，非常高興能參與計畫，共同打造低碳、智慧城市。
建設局補充，今年的鈉光燈汰換從4月中旬開始，29區同步換裝，優先施作車站、學校、醫院與商圈人口密集區，以及路寬25公尺以上的高車流量區域；施作時間是白天，不影響夜間照明。完工後路燈維修時間會從72小時縮短為24小時，節省行政流程。
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