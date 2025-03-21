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台中潭富路僅容1車通行 民代力促6月動工拓寬

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市潭子區潭富路二段160巷因道路狹窄，最瓶頸路段僅能容納1車通行，民代爭取巷道拓寬到6公尺。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中市潭子區潭富路二段160巷因道路狹窄，最瓶頸路段僅能容納1車通行，民代爭取巷道拓寬到6公尺。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市潭子區潭富路二段160巷因道路狹窄，最瓶頸路段僅能容納1車通行，且無人行空間，立委楊瓊瓔現勘後表示，原路段寬度僅約3.3公尺行車會車困難，兩側居民進出受限，潛藏危險，台中市養工處同意施作，經費約400萬元，6月開工後預計年底完工。

潭富路二段160巷道路通往潭雅神綠園道，且社區住宅、大小型工廠聚集，部分路段寬度甚至僅3.3公尺，兩側居民進出受限，且無人行空間，行車會車困難，潭子區大豐里長廖張玉梅說，巷道最狹窄路段僅能容納1輛車通行，潭子區長劉汶軒也說，當地住宅與中小型工廠密集，因巷道狹窄，防撞桿頻遭大型貨車撞毀，居民感覺十分危險；建議協調農水署同意外推溝渠護欄，將巷道拓寬至5.8公尺。

楊瓊瓔服務處現勘後建議，潭富路二段160巷瓶頸路段，對當地居民及工廠的日常通勤、物流運輸或緊急救護，都造成不便，若將既有4尺八分圳的護欄打除，並在其上方增設懸臂板，再將巷道路面往溝渠上方拓寬，提供雙向能夠會車的行車空間，而透過懸臂板拓寬的道路，不僅改善通行，也可確保灌溉溝渠暢通。

台中市養工處表示，潭富路二段160巷拓寬工程全長約100公尺，總經費約400萬元，以懸臂工法，將護欄外推約1.5公尺，並加蓋側溝，巷道可拓寬至5.8至6公尺，因增設懸臂板牽涉4尺八分圳灌溉溝渠，農田水利署台中管理處表示，將針對護岸變更設計提供技術協助，並承諾加快審查程序，力拚早日發包，6月動工、年底前完工。

台中市潭子區潭富路二段160巷因道路狹窄，最瓶頸路段僅能容納1車通行，民代爭取巷道拓寬到6公尺。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中市潭子區潭富路二段160巷因道路狹窄，最瓶頸路段僅能容納1車通行，民代爭取巷道拓寬到6公尺。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中市潭子區潭富路二段160巷因道路狹窄，最瓶頸路段僅能容納1車通行，民代爭取巷道拓寬到6公尺。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中市潭子區潭富路二段160巷因道路狹窄，最瓶頸路段僅能容納1車通行，民代爭取巷道拓寬到6公尺。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中市潭子區潭富路二段160巷因道路狹窄，最瓶頸路段僅能容納1車通行，民代爭取巷道拓寬到6公尺。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中市潭子區潭富路二段160巷因道路狹窄，最瓶頸路段僅能容納1車通行，民代爭取巷道拓寬到6公尺。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市 楊瓊瓔

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