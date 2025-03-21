台中托嬰業抗議準公托1.6萬「地板價」難經營 市府審慎研議

台中市有156家準公共托嬰中心，今天上午業者集結市府抗議，認為台中現行規範準公托收費標準1萬6000元「地板價」過低，業者難以負擔營運成本，無法加入準公托，不但限制托嬰教師薪水，也讓家長無法領取托育補助。市府收取陳情書，允諾將審慎研議調整。

台中現有235家托嬰中心，其中38家是公托、156家準公托。社會局指出，市府2013年起規定私立托嬰中心加入準公托，起始收費標準是每月1萬4000元包含餐點，2023年起調升到1萬6000元；加入準公托第二年開始可以申請調高收費，目前全市準公托平均月費1萬8379元。

台中市嬰幼兒福利聯合會今天上午偕80多家托嬰業者到市府廣場陳情抗議，榮譽理事長蔣叔融表示，台中市是全台唯一規範準公托地板價的縣市，「錯誤的政策比虐兒更可怕」，許多準公托業者苦不堪言，部分私立業者礙於地板價無法加入準公托，呼籲取消地板價規定。

蔣叔融指出，家長送公托或準公托可領取每月1萬4400元托育補助，但業者加入準公托只能收1萬6000元月費，難以負擔營運成本，無法開出較高薪資留住托嬰老師，各項設備也無力更新；若顧及托育品質，也想給老師較好的薪水，就得收取高額月費，無法加入準公托，家長則無法領取托育補助。

準公托業者莊先生說，現在薪資調升，只收1萬6000元月費難以支撐老師薪水，頂多開出3萬元出頭，但公托薪資3萬5000元起跳，準公托留不住老師；私立托嬰中心業者陳小姐指出，她們主打優質環境優質教師，月費超過2萬5000元，壓到1萬6000元是不可能的任務，無法加入準公托，沒辦法替家長減輕負擔。

國民黨市議員李中建議，取消1萬6000元的準公托地板價，業者有喘息空間，才能給老師開出有競爭力的薪資，既提高托育人員幸福感，也改善托育環境。民進黨市議員黃守達到場為業者站台，批評市府不合理政策扭曲市場，應正視問題，「當全台灣唯一有比較好嗎？」