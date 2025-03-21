看過來！彰化縣公告清明連假各鄉鎮市垃圾清運時間

彰化縣環保局公告4月3日至4月6日清明節連假的垃圾清運時間，請縣民配合公告時間丟棄垃圾，並注意焚燒後的紙錢灰燼，應先用水淋濕成混稠狀，確認澆熄再打包丟棄至垃圾車，以免餘燼復燃，危害潔隊員收運安全。

彰化縣環保局指出，4月3日僅芬園鄉、線西鄉例休，其餘鄉鎮市沿線正常清運；4月4日清明節當天，溪湖鎮、埤頭鄉、花壇鄉、大村鄉、埔心鄉、北斗鎮、竹塘鄉、田尾鄉、彰化市、溪州鄉及秀水鄉沿線暫停收運，其他鄉鎮市沿線皆維持正常收運；4月5日全縣沿線正常清運；4月6日僅彰化市定點正常收運，田尾鄉下午5點加開沿線清運，其他鄉鎮市例休。

環保局提醒民眾務必留意清明節連假的垃圾收運時間，並做好垃圾分類、資源回收及垃圾減量。民眾也可透過各公所網站或臉書查詢，及時掌握清明節垃圾清運狀況，避免錯過收運時間。

環保局表示，民眾掃墓祭祖時，整理出來的垃圾、雜草枝葉應妥善打包不可露天燃燒，焚燒後的紙錢灰燼，應先用水淋濕成混稠狀，確認澆熄再打包丟棄至垃圾車，以免餘燼復燃，危害潔隊員收運安全。

對於常分類錯誤的化妝品容器，請依材質分類，材質是水晶玻璃類、複合式材質，請丟入垃圾車；材質是純玻璃、塑膠，請交付資源回收車人員。此外，非收運時段，請民眾先將垃圾妥善打包並暫放在家中，勿堆置住家門前，避免野狗、老鼠翻找造成環境髒亂。