快訊

三星座愛錢如命！巨蟹精打細算、這星座「有錢才有安全感」

柯文哲EXECL工作簿隨身硬碟有不雅片？原來是儲存正妹清涼照

家寧露面聲明影片7小時衝59萬流量 Cheap白話翻譯5重點

聽新聞
0:00 / 0:00

春日限定！台中北屯區廍子公園「黃花風鈴木花海」炸裂

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市北屯區「廍子公園」近期黃花風鈴木盛開，金黃色花海吸引遊客拍照打卡。圖／台中市政府提供
台中市北屯區「廍子公園」近期黃花風鈴木盛開，金黃色花海吸引遊客拍照打卡。圖／台中市政府提供

台中市北屯區「廍子公園」近期黃花風鈴木盛開，金黃色花海吸引遊客拍照打卡。台中市政府建設局長陳大田說，由於花期不長，現正值最佳觀賞時機，歡迎民眾把握花期，感受春天樹木的美。

建設局表示，台中市除廍子公園，各大公園風鈴木也正值盛開期，如西屯區國家歌劇院周邊綠帶、北屯區新都園道、南屯區豐富公園、環中路四段，東區泉源公園、北區台中公園等地均可欣賞黃花風鈴木的燦爛美。

建設局提醒，前來賞花的民眾應遵守公園管理規定，愛護花木、保持環境整潔；建議遊客避開人潮高峰期，選擇平日或非高峰時段前往，以獲得更舒適的賞花體驗。建設局特別推出「賞花攻略地圖」，標示台中各大風鈴木推薦賞花景點，幫助民眾掌握花況。

此外，無法親自前往的市民，也可透過建設局官網及社群平台，欣賞廍子公園黃花風鈴木的盛開美景，即時賞花資訊可至建設局官網「賞樹情報」專區。

台中市建設局特別推出賞花攻略地圖，標示台中各大風鈴木推薦賞花景點。圖／台中市政府提供
台中市建設局特別推出賞花攻略地圖，標示台中各大風鈴木推薦賞花景點。圖／台中市政府提供
台中市北屯區「廍子公園」近期黃花風鈴木盛開，金黃色花海吸引遊客拍照打卡。圖／台中市政府提供
台中市北屯區「廍子公園」近期黃花風鈴木盛開，金黃色花海吸引遊客拍照打卡。圖／台中市政府提供

台中市 賞花 風鈴木

延伸閱讀

台中市區首座環境教育場域在南屯 3套主題課程曝光

台中超好玩！ 各區必玩公園全收錄

2025中南部必訪「5大麝香木秘境」！粉紫色夢幻花海怎麼拍都好看

全台最大「淡水紫藤花園」20週年免費入園！2025「紫藤花季」花期揭曉 朝聖最美紫花海、打卡再贈「鬼滅明信片」

相關新聞

彰化大村MOOVO自行車啟用

彰化縣大村鄉昨天啟用MOOVO公共自行車，媲美歐美等級新一代公共自行車同時亮相，縣長王惠美說，全縣有9鄉鎮市提供公共自行...

春日限定！台中北屯區廍子公園「黃花風鈴木花海」炸裂

台中市北屯區「廍子公園」近期黃花風鈴木盛開，金黃色花海吸引遊客拍照打卡。台中市政府建設局長陳大田說，由於花期不長，現正值...

台中市區首座環境教育場域在南屯 3套主題課程曝光

台中市南屯區「黎新公園」通過環境部認證，成為市區首座環境教育設施場所，昨揭牌啟用，規畫「黎新古今之美—小小歷史探險家」、...

中科擴建二期 第一季交地展延

攸關中科擴建二期計畫的興農公司與會員球證補償爭議，興農公司與會員權益促進會代表及其委任律師二度協商破局，中科管理局發表聲...

【即時短評】中科證實取得興農球場用地 會員補償是交地最後一哩路

中科價購興農高爾夫球場做為台積電設廠用地，雖然截至目前會員球證補償尚談不攏，但中科今天的聲明證實「土地取得作業均已完成法...

台中豐原區4連霸豐田里長劉瑞銓病逝 盧秀燕上香悼念

台中市豐原區4連霸豐田里長劉瑞銓，因感冒肺積水，昨天清晨4點多到台中慈濟醫院急診，下午宣告不治，享年58歲，地方人士震驚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。