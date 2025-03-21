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春日限定！台中北屯區廍子公園「黃花風鈴木花海」炸裂
台中市北屯區「廍子公園」近期黃花風鈴木盛開，金黃色花海吸引遊客拍照打卡。台中市政府建設局長陳大田說，由於花期不長，現正值最佳觀賞時機，歡迎民眾把握花期，感受春天樹木的美。
建設局表示，台中市除廍子公園，各大公園風鈴木也正值盛開期，如西屯區國家歌劇院周邊綠帶、北屯區新都園道、南屯區豐富公園、環中路四段，東區泉源公園、北區台中公園等地均可欣賞黃花風鈴木的燦爛美。
建設局提醒，前來賞花的民眾應遵守公園管理規定，愛護花木、保持環境整潔；建議遊客避開人潮高峰期，選擇平日或非高峰時段前往，以獲得更舒適的賞花體驗。建設局特別推出「賞花攻略地圖」，標示台中各大風鈴木推薦賞花景點，幫助民眾掌握花況。
此外，無法親自前往的市民，也可透過建設局官網及社群平台，欣賞廍子公園黃花風鈴木的盛開美景，即時賞花資訊可至建設局官網「賞樹情報」專區。
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