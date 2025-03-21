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台中市區首座環境教育場域在南屯 3套主題課程曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市南屯區「黎新公園」為市區首座環境教育設施場所，昨揭牌啟用。圖／台中市政府提供
台中市南屯區「黎新公園」為市區首座環境教育設施場所，昨揭牌啟用。圖／台中市政府提供

台中市南屯區「黎新公園」通過環境部認證，成為市區首座環境教育設施場所，昨揭牌啟用，規畫「黎新古今之美—小小歷史探險家」、「共融環境小特工」，以及「我和水寶寶的遊戲場」等3套環境教育主題課程，由志工團隊帶領市民探索。

建設局長陳大田昨授旗環境教育種子教師代表江振海。陳大田表示，感謝志工團隊推動環境教育向下扎根，公園提供多元主題學習課程，提升學童與市民的環境認知與行動力，打造優質水環境教育場域。

陳大田說明，市府將環境教育融入市民生活，「黎新公園」全區無障礙設計，設置大西瓜益智攀爬網、輪椅盪鞦韆、玩沙桌、音樂管等共融式互動遊具。保留水資源中心早期戶外氧化渠道，改造為「渠道體健花園」，沿途規畫戶外體健設施、具水生植物的雨水花園及太陽能板棚架，兼具水環境教育與休閒運動機能。

昨天在揭牌後，現場舉辦「我和水寶寶的遊戲場」環境教學體驗活動，吸引親子參與。課程透過五感體驗，引導小朋友們觀察水循環，了解水資源與生態的關聯性，並透過互動遊戲學習生物多樣性及食物鏈概念，孩子們從中提升環境生態意識。

陳大田說，黎新公園環境教育課程特別適合學齡前及國小中低年級孩童參與，歡迎踴躍報名參加。此外，台中市區第二座環境教育場域「中央公園」將與大家見面。詳情可至「環教趴趴GO」（ https://reurl.cc/VYpLoY ）或上「建設大台中」臉書粉絲專頁掌握第一手消息。

台中市南屯區「黎新公園」環境教育課程內容豐富有趣，特別適合學齡前及國小中低年級孩童參與。圖／台中市政府提供
台中市南屯區「黎新公園」環境教育課程內容豐富有趣，特別適合學齡前及國小中低年級孩童參與。圖／台中市政府提供
台中市南屯區「黎新公園」環境教育課程內容豐富有趣，特別適合學齡前及國小中低年級孩童參與。圖／台中市政府提供
台中市南屯區「黎新公園」環境教育課程內容豐富有趣，特別適合學齡前及國小中低年級孩童參與。圖／台中市政府提供

台中市 團隊

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