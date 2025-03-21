聽新聞
0:00 / 0:00

彰化大村MOOVO自行車啟用

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
大村鄉MOOVO公共自行車昨天啟用，彰化縣長王惠美（右2 )試乘媲美歐美等級新一代公共自行車。 記者林宛諭／攝影
大村鄉MOOVO公共自行車昨天啟用，彰化縣長王惠美（右2 )試乘媲美歐美等級新一代公共自行車。 記者林宛諭／攝影

彰化縣大村鄉昨天啟用MOOVO公共自行車，媲美歐美等級新一代公共自行車同時亮相，縣長王惠美說，全縣有9鄉鎮市提供公共自行車服務，總站點達到127站，優先以台鐵沿線鄉鎮市為主，希望補足火車站「最後一哩路」的交通缺口。

大村鄉MOOVO公共自行車啟用典禮昨天在大村鄉農特產業推廣中心廣場舉行，王惠美表示，大村鄉共設置8個MOOVO站點，包括大村火車站前站及後站、鄉公所、慈雲寺、第二兒童公園、大葉大學、樂群學舍、大橋頭慈鳳宮等。

王惠美說，MOOVO在既有服務區也增設彰中華陽街、彰基南校街、田中龍江館、彰基大埔宿舍等4站，全縣總車數達2400輛，提醒民眾多利用TPASS通勤月票，前30分鐘都免費。

MOOVO運點公司董事長林靖德表示，此次上線的400輛新車款，整體續航力、感應速度提升約50%，讓借還車流程更流暢，希望這套系統推廣到更多鄉鎮。

火車站 王惠美 自行車

延伸閱讀

彰化大村MOOVO登場 公共自行車服務全縣已有9鄉鎮

彰化大村啟用MOOVO公共自行車 設8站點

彰化82歲志工榮退 接力文化傳承熱情

彰化推「生生喝鮮乳」 王惠美：4月全面上路

相關新聞

彰化大村MOOVO自行車啟用

彰化縣大村鄉昨天啟用MOOVO公共自行車，媲美歐美等級新一代公共自行車同時亮相，縣長王惠美說，全縣有9鄉鎮市提供公共自行...

中科擴建二期 第一季交地展延

攸關中科擴建二期計畫的興農公司與會員球證補償爭議，興農公司與會員權益促進會代表及其委任律師二度協商破局，中科管理局發表聲...

【即時短評】中科證實取得興農球場用地 會員補償是交地最後一哩路

中科價購興農高爾夫球場做為台積電設廠用地，雖然截至目前會員球證補償尚談不攏，但中科今天的聲明證實「土地取得作業均已完成法...

台中豐原區4連霸豐田里長劉瑞銓病逝 盧秀燕上香悼念

台中市豐原區4連霸豐田里長劉瑞銓，因感冒肺積水，昨天清晨4點多到台中慈濟醫院急診，下午宣告不治，享年58歲，地方人士震驚...

賠償談判破局！興農高球場會員促進會提告 並揚言大規模抗爭

為提供台積電先進製程設廠用地，中科價購取得興農高爾夫球場用地，但球場會員如何賠償？興農和會員權益促進會今再次碰面協調，興...

改善空汙 南投縣400萬助宮廟設環保金爐、電子禮炮

南投縣長許淑華今天到竹山鎮靈德廟，視察環保金爐和電子禮炮車使用狀況。許淑華說，縣府推動「南投縣寺廟設置空氣汙染減量計畫」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。