彰化大村MOOVO自行車啟用

彰化縣大村鄉昨天啟用MOOVO公共自行車，媲美歐美等級新一代公共自行車同時亮相，縣長王惠美說，全縣有9鄉鎮市提供公共自行車服務，總站點達到127站，優先以台鐵沿線鄉鎮市為主，希望補足火車站「最後一哩路」的交通缺口。

大村鄉MOOVO公共自行車啟用典禮昨天在大村鄉農特產業推廣中心廣場舉行，王惠美表示，大村鄉共設置8個MOOVO站點，包括大村火車站前站及後站、鄉公所、慈雲寺、第二兒童公園、大葉大學、樂群學舍、大橋頭慈鳳宮等。

王惠美說，MOOVO在既有服務區也增設彰中華陽街、彰基南校街、田中龍江館、彰基大埔宿舍等4站，全縣總車數達2400輛，提醒民眾多利用TPASS通勤月票，前30分鐘都免費。

MOOVO運點公司董事長林靖德表示，此次上線的400輛新車款，整體續航力、感應速度提升約50%，讓借還車流程更流暢，希望這套系統推廣到更多鄉鎮。