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中科擴建二期 第一季交地展延

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
中科指出，台中園區擴建二期向興農公司價購土地，只剩下球證議題尚未解決。本報資料照
中科指出，台中園區擴建二期向興農公司價購土地，只剩下球證議題尚未解決。本報資料照

攸關中科擴建二期計畫的興農公司與會員球證補償爭議，興農公司與會員權益促進會代表及其委任律師二度協商破局，中科管理局發表聲明，中科已為會員爭取信託專戶，並專款專用，呼籲雙方再繼續理性協商，尋求共識，創造雙贏。

中科聲明表示，台中園區擴建二期屬於國家重大經濟建設，有其推動期程，土地取得作業均已完成法定程序，只剩下球證議題尚未解決，原本預定第一季交地的規畫，將被迫展延。

中科就興農公司與會員求證補償問題，提出法律意見表示，依民法第349條規定，興農公司既已出售持有土地予國家，本應擔保第三人（會員）對於買方不得主張任何權利，應負責妥善處理球證回收問題，且興農公司也已明確做出承諾。

中科指出，中科向興農公司價購土地，並非收購該公司，所以故無適用公司法承受公司的權利義務，興農公司處分資產的行為，不影響該公司與球證會員間的債權債務關係

球證的發行，是由興農公司收取相關費用並與會員簽訂契約，雙方為債權債務關係，依法應由興農公司及會員雙方持續溝通尋求解決方案。

中科呼籲興農公司與球證會員繼續理性協商，尋求合理共識，如雙方對球證收回價格仍無法獲得共識，中科建議可訴請法院公正裁決。

債務 公司法 關係

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