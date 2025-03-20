香菜價格腰斬 彰化北斗農會發表香菜肉包 讓香菜變主角

彰化縣北斗鎮是全台最大香菜生產區，目前正是產季，今年因產量大增，價格下探，相較去年同期價格腰斬，目前產地批發價每公斤僅23.8元，北斗農會為提升農民收益，今天發表新產品「香菜豬肉包」，讓香菜從配角變主角，希望讓更多人認識北斗香菜獨特風味。

北斗鎮農會今天舉辦「香菜豬肉包」發表會，農會總幹事陳瑩昇表示，北斗香菜種植面積約165公頃，冬季產量佔全國八成，夏季更達九成以上，是全國最大香菜生產區，目前正是香菜盛產期，今年品質很好，但也因產量高，價格下跌，產地價從去年同期每公斤50元，下探到23.8元。

為了幫農民促銷，北斗鎮農會與在地優良食品廠商合作，將新鮮香菜與台灣優良豬肉結合，推出香菜豬肉包，陳瑩昇說，以往香菜多是配角，此次把傳統包子與香菜完美結合，透過獨家比例調製，讓香菜的清香與肉餡的鮮美相互交融，更有豐富層次口感。

香菜農許誌成表示，今年因氣候穩定，香菜產量豐收，產量較去年增加約2成，但因價格下跌，僅接近成本價。農會推出的香菜豬肉包應該可以吸引更多香菜愛好者，即使平常不愛香菜的民眾不妨也試試，也許會從此愛上香菜肉包。