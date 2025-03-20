【即時短評】中科證實取得興農球場用地 會員補償是交地最後一哩路

中科價購興農高爾夫球場做為台積電設廠用地，雖然截至目前會員球證補償尚談不攏，但中科今天的聲明證實「土地取得作業均已完成法定程序」下，因為會員的補償保障已設有信託專戶，等同換一種方式給予會員補償保障，即使未能如先前宣告的在第一季交地，但事實上，要交地給台積電，已僅是時間問題。

中科管理局今天的聲明，明白表示土地已取得。據知情人士透露，中科購地是以分期付款方式進行，雖然已在簽約時付了第一期款。但還要等興農進一步完成與會員間的補償，才會繼續撥款。這也是興農在今天談判時，由原本聲稱每張會員僅願賠償14萬元，提高到近3年球證交易均價的6、70萬元的重要原因。

興農的球證到底值多少？每位會員的認知並不一樣，未來有多少人願意接受這個價格，把球證丟回，關係到會員補償是否就此落幕。如果接受的人多，符合中科的要求，中科就能盡速依約撥款給興農，更進一步完善購地建廠事項。除了讓興農地交得乾脆，也保障會員的權益。

但如果總計1750張球證裡，多數會員都不滿意這個價格，會員權益促進會就可能進一步集結，透過抗爭和訴訟爭取權益。但會員權益屬於和興農公司間的私權關係，最後只能訴諸法律，由法庭去審理該如何賠償。

中科先前在購地簽約過程中一再保密，原因在於會員球證補償尚未能完善，但又有交地的壓力，只能以先行取得土地為先，並採分階段付款方式，盡量替會員爭取最大權益。在已設立信託帳戶，以及補償金已提存進帳戶下，交地給台積電設廠幾已成定局。