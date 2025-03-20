快訊

顧慮陸方反彈！蔡英文海外訪問告吹內幕曝光 日媒爆岸田未批准

柯文哲爆檢察官威嚇「握有不雅照」 北檢駁斥：均有錄音錄影

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】中科證實取得興農球場用地 會員補償是交地最後一哩路

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中科今證實取得興農球場用地。本報資料照
中科今證實取得興農球場用地。本報資料照

中科價購興農高爾夫球場做為台積電設廠用地，雖然截至目前會員球證補償尚談不攏，但中科今天的聲明證實「土地取得作業均已完成法定程序」下，因為會員的補償保障已設有信託專戶，等同換一種方式給予會員補償保障，即使未能如先前宣告的在第一季交地，但事實上，要交地給台積電，已僅是時間問題。

中科管理局今天的聲明，明白表示土地已取得。據知情人士透露，中科購地是以分期付款方式進行，雖然已在簽約時付了第一期款。但還要等興農進一步完成與會員間的補償，才會繼續撥款。這也是興農在今天談判時，由原本聲稱每張會員僅願賠償14萬元，提高到近3年球證交易均價的6、70萬元的重要原因。

興農的球證到底值多少？每位會員的認知並不一樣，未來有多少人願意接受這個價格，把球證丟回，關係到會員補償是否就此落幕。如果接受的人多，符合中科的要求，中科就能盡速依約撥款給興農，更進一步完善購地建廠事項。除了讓興農地交得乾脆，也保障會員的權益。

但如果總計1750張球證裡，多數會員都不滿意這個價格，會員權益促進會就可能進一步集結，透過抗爭和訴訟爭取權益。但會員權益屬於和興農公司間的私權關係，最後只能訴諸法律，由法庭去審理該如何賠償。

中科先前在購地簽約過程中一再保密，原因在於會員球證補償尚未能完善，但又有交地的壓力，只能以先行取得土地為先，並採分階段付款方式，盡量替會員爭取最大權益。在已設立信託帳戶，以及補償金已提存進帳戶下，交地給台積電設廠幾已成定局。

信託 台積電 關係

延伸閱讀

中科不放棄儘速完成交地！ 興農球場土地已完成過戶台積電

台積中科二期設廠生變？中科聲明：第一季交地被迫展延

中科嚴正聲明：興農球證屬私權契約 請興農公司依法負責

【即時短評】興農球場會員證賠償難解 台積電中科設廠仍存變數

相關新聞

【即時短評】中科證實取得興農球場用地 會員補償是交地最後一哩路

中科價購興農高爾夫球場做為台積電設廠用地，雖然截至目前會員球證補償尚談不攏，但中科今天的聲明證實「土地取得作業均已完成法...

台中豐原區4連霸豐田里長劉瑞銓病逝 盧秀燕上香悼念

台中市豐原區4連霸豐田里長劉瑞銓，因感冒肺積水，昨天清晨4點多到台中慈濟醫院急診，下午宣告不治，享年58歲，地方人士震驚...

賠償談判破局！興農高球場會員促進會提告 並揚言大規模抗爭

為提供台積電先進製程設廠用地，中科價購取得興農高爾夫球場用地，但球場會員如何賠償？興農和會員權益促進會今再次碰面協調，興...

改善空汙 南投縣400萬助宮廟設環保金爐、電子禮炮

南投縣長許淑華今天到竹山鎮靈德廟，視察環保金爐和電子禮炮車使用狀況。許淑華說，縣府推動「南投縣寺廟設置空氣汙染減量計畫」...

手機掃碼就能搭公車 台中明起推出市民限定乘車碼

台中市民明天起搭公車不用再刷卡，做完三步驟開啟市民限定乘車碼，掃描手機乘車碼就能自動扣款。交通局將原先的「台中公車」ap...

枇杷漂亮又香甜 台中太平農民黃實全沈阿香獲選「枇杷王」

台中市太平今年的枇杷上市了，區農會今天舉辦枇杷評鑑會。黃實全及沈阿香2位農民種出的枇杷因為果粒大、甜度高、外型佳，獲得今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。