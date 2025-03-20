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台中豐原區4連霸豐田里長劉瑞銓病逝 盧秀燕上香悼念
台中市豐原區4連霸豐田里長劉瑞銓，因感冒肺積水，昨天清晨4點多到台中慈濟醫院急診，下午宣告不治，享年58歲，地方人士震驚不捨，台中市長盧秀燕今天和立法院副院長江啟臣、市議員張瀞分、邱愛珊、吳振嘉、民政局長吳世瑋、豐原區長洪峰明及在地里長等人到靈前致哀。
盧秀燕表示，她周一才和劉里長見面，昨天突聞噩耗，讓她嚇一大跳。她說，劉里長長期關心地方事務，盡心盡力，為人十分誠懇、不居功，永遠衝在前面，贏得大家的友誼和尊敬，是地方的重要棟梁，感謝劉里長對豐原的耕耘及奉獻，對地方的付出，相信大家都會銘記在心。她也請民政局全力協助家屬辦理劉里長治喪事宜，並提醒里長們在里務繁忙之餘，也要保重身體。
民政局長吳世瑋指出，4連霸豐田里長劉瑞銓為人和善、樂於助人，長期關心地方建設及各項事務，事事以里民權益為優先，深受里民愛戴。劉里長驟然逝世，讓各界深感惋惜，其遺缺因剩餘任期不足二年，按「地方制度法」規定，將不再進行補選，將由里幹事代理至任期屆滿為止。
立法院副院長江啟臣表示，劉里長對他來說，不只是一位里長，更是他的好友、良師、夥伴，對於豐原、豐田里他總是投入120分的熱情，不管是公共事務、政黨工作，他對社會的熱情與付出，無人能及，願劉里長拋下苦痛，一路好走。
豐原區長洪峰明說明，劉里長生前認真服務鄉里並熱心積極參與公益，對里內生活有困難的民眾都能及時予以物資和金錢的支援，劉里長永遠是豐田里的驕傲， 精神將永存大家心中。
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