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賠償談判破局！興農高球場會員促進會提告 並揚言大規模抗爭

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
為提供台積電先進製程設廠用地，中科價購取得興農高爾夫球場用地，但球場會員如何賠償？興農和會員權益促進會今再次碰面協調。本報資料照
為提供台積電先進製程設廠用地，中科價購取得興農高爾夫球場用地，但球場會員如何賠償？興農和會員權益促進會今再次碰面協調。本報資料照

為提供台積電先進製程設廠用地，中科價購取得興農高爾夫球場用地，但球場會員如何賠償？興農和會員權益促進會今再次碰面協調，興農並提出新的收購球證方式，以近三年的會員證交易均價收購（每張63.1至78.9萬元不等），但促進會不同意，認為這不僅是台積電已決定設廠的「崩盤價」，也是「施捨價」，並認為應依附近5座球場近3年的交易均價收購才合理。

促進會鑑於談判已破裂，下午在談判後除了由律師針對興農和中科管理局立即提出「請求徵收補償費」民事告訴，也表示將擇日發起大規模抗爭。促進會說，這麼做有兩個意義，一是藉由提告使中科對興農的撥款停止，第二是使中科的價購方式和金額曝光，讓社會公評。

興農委任律師陳益軒說，興農會員證並非如其他球場的股東制，而是擊球權，且政府未對球證有任何補償。但為了國家建設，興農願意以比原本每張會員證14萬元更高的價格「代墊購回」，並以近三年的會員證交易均價收購。

陳益軒說，這是興農的善意，即使促進會不認同，但會近日會正式行文通知會員知悉，並展開後續之相關作業手續，有認同的會員仍可接洽辦理。興農育樂公司仍待中科管理局依約完成給付款項後，始得正式開始執行。

針對被促進會成員提告，中科管理局長和承辦副局長今仍不接聽電話，未得到他們的看法。但此場協調會原本是在中科舉辦，後來中科表示不便出借場地，因此臨時改在促進會委任律師的事務所舉辦。

興農提出新的收購球證方式，是以近三年的會員證交易均價收購（每張63.1至78.9萬元不等）。圖／興農提供
興農提出新的收購球證方式，是以近三年的會員證交易均價收購（每張63.1至78.9萬元不等）。圖／興農提供

台積電 均價 律師

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