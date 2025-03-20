賠償談判破局！興農高球場會員促進會提告 並揚言大規模抗爭

為提供台積電先進製程設廠用地，中科價購取得興農高爾夫球場用地，但球場會員如何賠償？興農和會員權益促進會今再次碰面協調，興農並提出新的收購球證方式，以近三年的會員證交易均價收購（每張63.1至78.9萬元不等），但促進會不同意，認為這不僅是台積電已決定設廠的「崩盤價」，也是「施捨價」，並認為應依附近5座球場近3年的交易均價收購才合理。

促進會鑑於談判已破裂，下午在談判後除了由律師針對興農和中科管理局立即提出「請求徵收補償費」民事告訴，也表示將擇日發起大規模抗爭。促進會說，這麼做有兩個意義，一是藉由提告使中科對興農的撥款停止，第二是使中科的價購方式和金額曝光，讓社會公評。

興農委任律師陳益軒說，興農會員證並非如其他球場的股東制，而是擊球權，且政府未對球證有任何補償。但為了國家建設，興農願意以比原本每張會員證14萬元更高的價格「代墊購回」，並以近三年的會員證交易均價收購。

陳益軒說，這是興農的善意，即使促進會不認同，但會近日會正式行文通知會員知悉，並展開後續之相關作業手續，有認同的會員仍可接洽辦理。興農育樂公司仍待中科管理局依約完成給付款項後，始得正式開始執行。