改善空汙 南投縣400萬助宮廟設環保金爐、電子禮炮

南投縣長許淑華今天到竹山鎮靈德廟，視察環保金爐和電子禮炮車使用狀況。許淑華說，縣府推動「南投縣寺廟設置空氣汙染減量計畫」有5家宮廟申請設置環保金爐，並補助29輛電子禮炮車，今年編列400萬元，配合低碳寺廟認證，鼓勵宮廟申請，為提升南投空氣品質一起努力。

許淑華和環保局長李易書、立委游顥、縣議員蔡孟娥到靈德廟，瞭解環保金爐實際使用狀況，金爐構造上多了空氣染防制設施，透過水洗、袋式集塵、靜電集塵等程序，將燃燒金紙產生的煙霧經過處理排放，將汙染降到最低。

許淑華說，祭祀燒金紙、放鞭炮是傳統習俗，代表對神明及祖先的尊重，但產生空氣汙染物，危害環境健康。隨著環境保護概念興起，南投縣不少宮廟率先響應環保，透過減少香、紙錢數量，減少汙染量。

埔里鎮媽祖遶境過程，不燒金紙、不放鞭炮、不放煙火，不僅信眾響應，更是宗教團體落實環保的典範。南投縣許多宮廟也配合環保政策，以米代金減少燒金紙、放鞭炮，逐漸成為環保潮流。

去年縣政府推出寺廟空氣汙染減量措施補助計畫，5家宮廟獲補助設置環保金爐，電子禮炮車則補助29輛。環保局今年編列400萬元經費，配合低碳寺廟認證，繼續補助環保金爐與禮炮車，金爐補助金額為總購置費用49%，上限為60萬元；環保禮炮車上為機器購置費用49%，上限為4萬元，籲請宮廟踴躍申請，改善空氣品質。