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手機掃碼就能搭公車 台中明起推出市民限定乘車碼

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市民明天開始可以使用「台中Go」app中的市民限定乘車碼功能，手機掃碼搭公車，不必再刷卡或付現。圖／台中市政府提供
台中市民明天開始可以使用「台中Go」app中的市民限定乘車碼功能，手機掃碼搭公車，不必再刷卡或付現。圖／台中市政府提供

台中市民明天起搭公車不用再刷卡，做完三步驟開啟市民限定乘車碼，掃描手機乘車碼就能自動扣款。交通局將原先的「台中公車」app升級為「台中Go」，和「台中通」會員系統連結，不但可以手機掃碼搭公車，也可以自動查詢票價、規畫旅行。

交通局長葉昭甫表示，目前台中市乘車、旅遊相關的app有「台中公車」、「Taichung go」，為了讓市民更方便使用，21日起將2款app合併升級成「台中Go」，當天一併啟用市民限定乘車碼，12歲以上的市民皆可使用，用原本「台中通」的帳號即可登入。

葉昭甫說，市民限定乘車碼啟用分為3個步驟，第一步驗證身分，已申辦實體市民限定交通卡則無須再驗證；第二步安裝電信支付業者的app，目前開放悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay這3間業者，民眾擇一註冊即可；第三步下載註冊「台中Go」，在右下方「個人專區」綁定電支業者。

完成以上3步驟，台中市民每次上車前打開「台中Go」，進入「個人專區」後點選「市民乘車碼」或右上角浮動球，系統就會自動生成乘車QR Code，將QR Code朝驗票機掃碼即可。交通局提醒，若掃碼沒有反應，可嘗試把手機螢幕調亮，另外手機與驗票機距離10公分最佳。

葉昭甫補充，乘車碼生成後須在2分鐘內使用，超過時間須重新生成，此外尚無敬老愛心卡優惠點數功能，市民搭乘超過10公里的雙十免費優惠，就會依現行公車收費機制扣款；為鼓勵市民使用乘車碼，明起到6月20日，前3000名綁定者可獲超商咖啡兌換券或折抵金，第1萬名可獲全家超商3000元禮物卡。

交通局長葉昭甫表示，為鼓勵市民多使用掃碼搭車，前3000名綁定者可獲超商咖啡兌換券或折抵金，地1萬名綁定者或全家超商3000元禮物卡。圖／台中市政府提供
交通局長葉昭甫表示，為鼓勵市民多使用掃碼搭車，前3000名綁定者可獲超商咖啡兌換券或折抵金，地1萬名綁定者或全家超商3000元禮物卡。圖／台中市政府提供
台中「市民限定乘車碼」分3步驟啟用，啟用後每次搭車前開啟「台中Go」生成QR Code，對準驗票機就可以掃碼上下車。圖／台中市政府提供
台中「市民限定乘車碼」分3步驟啟用，啟用後每次搭車前開啟「台中Go」生成QR Code，對準驗票機就可以掃碼上下車。圖／台中市政府提供

公車 台中市 超商

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