手機掃碼就能搭公車 台中明起推出市民限定乘車碼

台中市民明天起搭公車不用再刷卡，做完三步驟開啟市民限定乘車碼，掃描手機乘車碼就能自動扣款。交通局將原先的「台中公車」app升級為「台中Go」，和「台中通」會員系統連結，不但可以手機掃碼搭公車，也可以自動查詢票價、規畫旅行。

交通局長葉昭甫表示，目前台中市乘車、旅遊相關的app有「台中公車」、「Taichung go」，為了讓市民更方便使用，21日起將2款app合併升級成「台中Go」，當天一併啟用市民限定乘車碼，12歲以上的市民皆可使用，用原本「台中通」的帳號即可登入。

葉昭甫說，市民限定乘車碼啟用分為3個步驟，第一步驗證身分，已申辦實體市民限定交通卡則無須再驗證；第二步安裝電信支付業者的app，目前開放悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay這3間業者，民眾擇一註冊即可；第三步下載註冊「台中Go」，在右下方「個人專區」綁定電支業者。

完成以上3步驟，台中市民每次上車前打開「台中Go」，進入「個人專區」後點選「市民乘車碼」或右上角浮動球，系統就會自動生成乘車QR Code，將QR Code朝驗票機掃碼即可。交通局提醒，若掃碼沒有反應，可嘗試把手機螢幕調亮，另外手機與驗票機距離10公分最佳。