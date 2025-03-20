枇杷漂亮又香甜 台中太平農民黃實全沈阿香獲選「枇杷王」

台中市太平今年的枇杷上市了，區農會今天舉辦枇杷評鑑會。黃實全及沈阿香2位農民種出的枇杷因為果粒大、甜度高、外型佳，獲得今年的枇杷王，各獲得獎金1萬2千元和獎盃一座。團體組第一名為枇杷產銷第7班，可獲得獎金8千元和獎盃一座。

農業局副局長蔡勇勝、太平區公所區長陳柏宏、區農會理事長黃文生、常務監事陳展群、總幹事余文欽等人都出席見證，並由行政院農業部農糧署中區分署、台中區農業改良場、中興大學等農業研究單位不同領域專家評審出各獎項。

區農會說，今年有7個枇杷產銷班、48組果農參賽，評鑑會邀請專家就枇杷的成熟度、果形是否優良、絨毛是否完整、有無皺紋、有無病斑、藥斑、碰傷、果肉是否細緻、漿液多寡、糖酸比、果皮是否易剝及顆粒大小那均勻程度等逐一評比。

其餘個人組得獎者還有第2名的張和順、李昌基、黃大緯、黃大川，第3名的陳明彰、黃濬昶、林育如、張清標、黃玲紅、劉雨松。以及團體組第2名的枇杷產銷第2班，和第3名的枇杷產銷第6班。

蔡勇勝說，枇杷評鑑會提供農民相互觀摩交流、提升栽植技術與品質的平台，也可讓民眾了解農民照養枇杷的用心及嚴謹。太平區就是如此交流、精進生產技術，加以得宜的土壤氣候，生產出的枇杷色澤金黃、果粒大、甜度高、多汁且入口即化、質地細膩，鮮食口感極佳，為全台首屈一指。

余文欽說，即日起至4月下旬是太平區枇杷盛產期，正是品嘗的最佳時機，其外觀鮮豔討喜，也適合作為伴手禮送給親朋好友，歡迎大家把握賞味期踴躍選購，以行動支持當季最優質的枇杷鮮果。