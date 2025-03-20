彰化大村MOOVO登場 公共自行車服務全縣已有9鄉鎮

彰化縣政府持續擴建公共自行車租賃系統，大村鄉今天也啟用MOOVO公共自行車，全縣已有9鄉鎮市有公共自行車服務，媲美歐美等級新一代公共自行車今天亮相，彰化縣長王惠美表示，全縣總站點已達到127站，優先以台鐵沿線鄉鎮為主，希望補足火車站「最後一哩路」的交通缺口。

大村鄉MOOVO公共自行車今天啟用典禮今天在大村鄉農特產業推廣中心廣場舉辦，王惠美表示，彰化縣目前已有彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮、溪湖鎮、田中鎮、花壇鄉、社頭鄉、大村鄉9鄉鎮市設立公共自行車租賃服務。

王惠美表示，大村鄉共設置8個MOOVO站點，包括大村火車站前站、大村火車站後站、大村鄉公所、慈雲寺、大村第二兒童公園、大葉大學、樂群學舍、大橋頭慈鳳宮等。民眾可騎MOOVO自行車，探索葡萄隧道、凱旋門、鎮安橋、大路畔柑仔店、盧家公園等景點，深入體驗大村的風土人情。

王惠美說，MOOVO也在既有服務區增設彰中華陽街、彰基南校街、田中龍江館、彰基大埔宿舍等4站服務，全縣已擴增至127站，此次更再新增400輛自行車，讓全縣總車數達到2400輛，並根據後台使用率調度車輛，確保民眾隨時都能輕鬆租借。也提醒民眾多利用TPASS通勤月票，不論是一般自行車還是電動輔助自行車，前30分鐘通通免費。

大村鄉長賴志銘表示，有了MOOVO進駐，彌補大村鄉東西向狹長的地理環境劣勢，讓劣勢轉變成優勢，根據台鐵統計，大村火車站每天的運載量約有1575人次，MOOVO不僅提供民眾及旅客洽公及觀光需求，大村葡萄及農業發展頗具盛名，鄉公所也規畫卡踏車觀光地圖，方便遊客深入了解大村在地景點，希望藉此讓大村被看見。

MOOVO 運點公司董事長張元耀表示，此次上線的400輛新車款，採用與歐美市場同步的最新一代一般自行車與電動輔助自行車，軟硬體系統再升級，整體續航力提升約40%至50%，軟體系統感應速度提升50%，讓借還車流程更流暢，坐墊調整也更簡便，也希望這套系統推廣到更多鄉鎮，打造低碳騎乘、永續發展的城市。