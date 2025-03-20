彰化大村啟用MOOVO公共自行車 設8站點

彰化縣大村鄉今天啟用MOOVO公共自行車租賃系統，設置台鐵大村車站、大村鄉公所、大葉大學等8個站點，採新一代車款，大幅提升續航力，方便民眾洽公、旅遊。

彰化縣政府今天舉行大村鄉MOOVO公共自行車啟用記者會，縣長王惠美、大村鄉長賴志銘等人出席。

王惠美表示，縣府在彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮、溪湖鎮、田中鎮、花壇鄉、社頭鄉等8個鄉鎮市陸續設立MOOVO站點，大村鄉為第9個，優先以台鐵沿線鄉鎮為主，希望補足火車站「最後一哩路」交通缺口；目前縣內共127站點，總車數約2400輛。

王惠美指出，大村鄉8站點包括台鐵大村車站前站與後站、大村鄉公所、慈雲寺、大村第二兒童公園、大葉大學、樂群學舍、大橋頭慈鳳宮等，民眾可探索葡萄隧道、凱旋門、鎮安橋、大路畔柑仔店、盧家公園等景點，深入體驗大村風土人情。

負責營運的運點科技股份有限公司表示，大村鄉建置MOOVO系統，預計會有400輛車，採用一般自行車與電動輔助自行車新車款，整體續航力提升約40%至50%，日常騎乘時可2、3天不用更換電池，軟體系統全面升級，感應速度提升50%，坐墊調整方式也更簡便。

此外，針對民眾騎乘需求，近期在既有服務區域增設彰中華陽街、彰基南校街、田中龍江館、彰基大埔宿舍等4站點。民眾使用TPASS通勤月票，租借自行車前30分鐘免費。