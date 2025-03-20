國軍台中總醫院新建醫療大樓5月完工 連帶打通一旁眷村舊巷道
國軍台中總醫院新建醫療大樓歷經近3年施工，5月即將完工，現在進行室內裝修及景觀工程，未來將為軍民提供更佳服務。立法委員何欣純關心新大樓旁一條百餘公尺道路打通拓寬情形，上午和院長施宇隆前往勘查，表示未來可作為急診醫療及後勤車輛動線，同時兼顧地方通行。
新建醫療大樓地上9樓地下一樓，總樓板積3萬4884平方公尺，配置有「心血管醫學」、「預防醫學」、「癌症治療照護」、「急重症醫學」4大中心，並導入先進設備手術室，同時設置302床急性一般病床、181床特殊病床，能完善「急診、檢查、治療、住院」一體到位之全方位醫療服務，也使全院病床達到706床。
何欣純說，位在基地西側有段8公尺寬百餘公尺長的道路，因土地涉及財政部國有財產署及國防部軍備局，她2017年中跨部會協調取得用地，納入新建基地動線規畫，同時也打通附近光華里、光明里、大興里等老舊眷村社區的交通瓶頸，讓居民進出更方便。
她允諾，會與市府丶軍備局、國有財產署進一步溝通協調，希望中央與地方能攜手合作，順利完成第二階段60公尺的拓寬計畫，提供社區居民更安全、順暢的通行空間。
施宇隆說，新建醫療大樓完成後，會設置空橋聯通新舊醫療大樓，醫療量能更為提昇，提供太平及北屯地區的鄉親更專業、安全、優質的醫療服務，新醫療大樓的興建成果由軍民共享。
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