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腸病毒蠢動！台中入校教洗手 醫：嚴防「重症大魔王」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局長曾梓展（後）今教導學童正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」。記者趙容萱／攝影
台中市衛生局長曾梓展（後）今教導學童正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」。記者趙容萱／攝影

天氣轉熱，腸病毒更活躍，疫情蠢蠢欲動，台中市衛生局今到北屯區松竹國小，宣導正確洗手五步驟預防。兒科醫師施勝桓提醒，近期仍有零星個案，但比較擔心是多年未流行的腸病毒71型等病毒恐捲土重來，還是要做好防範。

疾管署監測資料顯示，國內有2例腸病毒重症確定個案，台中市無重症個案；國內上周腸病毒門急診就診人次4069人次，較去年同期6718人次低，顯示社區仍有腸病毒感染風險。

衛生局長曾梓展說，台中今年沒有重症，也沒有因疫情停課，目前台中門急診仍有581人次就診，雖較去年同期786人次少，但仍不可掉以輕心。預防腸病毒最好就是洗手，所以要入校園加強宣導。

兒科醫師施勝桓說，天氣逐漸炎熱，喜好高溫的腸病毒更為活躍，過往腸病毒好發夏天，疫情過後，季節分界已不明顯，連冬天也有，近日腸病毒蠢蠢欲動，仍有零星個案，比較擔心是多年未流行的腸病毒71型等病毒恐捲土重來，還是要做好防疫。

疾管署衛教資訊指出，腸病毒A71型易引起神經系統併發症，接種腸病毒A71型疫苗，可預防感染腸病毒A71型引發重症風險，建議滿2個月至未滿6歲幼兒可至醫院診所洽詢，經醫師評估後自費接種。

衛生局長曾梓展說，腸病毒傳染力強，做好勤洗手「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟，及「洗手5時機」吃東西前、和小寶寶玩樂前、上廁所後、擤鼻涕後及看病前後，以稀釋後漂白水環境清消。

曾梓展表示，腸病毒大多輕症，多數7天內痊癒；若出現重症前兆病徵，如嗜睡、肌躍型抽搐、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等症狀，應盡速至台中13家腸病毒責任醫院就醫治療。

相關資訊請至台中市衛生局網站點選「專業服務」項下「傳染病防治」，進入「腸病毒專區」查詢，也可撥打免費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

台中市衛生局今到北屯區松竹國小，教導學童正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」等衛教。記者趙容萱／攝影
台中市衛生局今到北屯區松竹國小，教導學童正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」等衛教。記者趙容萱／攝影
台中市衛生局今到北屯區松竹國小，教導學童正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」等衛教。記者趙容萱／攝影
台中市衛生局今到北屯區松竹國小，教導學童正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」等衛教。記者趙容萱／攝影
台中市衛生局今到北屯區松竹國小，教導學童正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」等衛教。記者趙容萱／攝影
台中市衛生局今到北屯區松竹國小，教導學童正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」等衛教。記者趙容萱／攝影

腸病毒 衛生局 醫師

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