不符農保資格農民大清查 彰化縣列冊1378人待查

監察院審計部要求各縣市清查不符農保資格的農民，彰化縣初步清查有1875筆出租土地未實際從事農作，以人數計算共有1378人，其中土地出租他人領取天災救助有842人、出租光電業者536人，農業部此一大清查動作引起農民恐慌，農業部明天將在中區農改場說明。

彰化縣政府農業處表示，農業部通知彰化縣加保農地出租給光電業者共734筆，由於有部分農民有多筆出租，經清查實際人數為536人，土地出租他人卻領取天災救助的共1141筆，經清查人數共842人。

縣府農業處表示，將依農業部提供待查清冊，請各鄉鎮市農會通知待查農民提供資料審查，若農民無法提出具體耕作實證，將面臨強制退保。

農業部大舉清查不符農保資格農民的措施，由於出租土地很多是老農，擔心因此喪失農保，引起恐慌，不過，農業部已澄清，此次農保清查對象僅限未滿65歲者，老農權益絕對不受影響，且農保資格與設置光電無關，而是至少要實際耕作1分地以上，

彰化縣政府農業處表示，農民欲出租土地給他人供非耕作使用時，縣府多次向農民宣導，並立下切結書，告知如果農地出租給光電業者，恐將喪失農保資格、賦稅減免等，並建議最好保留1分地農地耕作，否則將失去農保資格。

農業部清查不符農保資格農民，仍令農民憂心忡忡，農業部明天將邀集中、彰、投農政、農會等代表，在中區農改場舉辦「審計部通知農民健康保險被保險人資格補正作業」說明會。