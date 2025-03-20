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不符農保資格農民大清查 彰化縣列冊1378人待查

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
監察院審計部要求各縣市清查不符農保資格的農民，彰化縣初步清查加保農地出租給光電業者有536人、加保土地出租他人領取天災救助有842人。本報資料照片
監察院審計部要求各縣市清查不符農保資格的農民，彰化縣初步清查加保農地出租給光電業者有536人、加保土地出租他人領取天災救助有842人。本報資料照片

監察院審計部要求各縣市清查不符農保資格的農民彰化縣初步清查有1875筆出租土地未實際從事農作，以人數計算共有1378人，其中土地出租他人領取天災救助有842人、出租光電業者536人，農業部此一大清查動作引起農民恐慌，農業部明天將在中區農改場說明。

彰化縣政府農業處表示，農業部通知彰化縣加保農地出租給光電業者共734筆，由於有部分農民有多筆出租，經清查實際人數為536人，土地出租他人卻領取天災救助的共1141筆，經清查人數共842人。

縣府農業處表示，將依農業部提供待查清冊，請各鄉鎮市農會通知待查農民提供資料審查，若農民無法提出具體耕作實證，將面臨強制退保。

農業部大舉清查不符農保資格農民的措施，由於出租土地很多是老農，擔心因此喪失農保，引起恐慌，不過，農業部已澄清，此次農保清查對象僅限未滿65歲者，老農權益絕對不受影響，且農保資格與設置光電無關，而是至少要實際耕作1分地以上，

彰化縣政府農業處表示，農民欲出租土地給他人供非耕作使用時，縣府多次向農民宣導，並立下切結書，告知如果農地出租給光電業者，恐將喪失農保資格、賦稅減免等，並建議最好保留1分地農地耕作，否則將失去農保資格。

農業部清查不符農保資格農民，仍令農民憂心忡忡，農業部明天將邀集中、彰、投農政、農會等代表，在中區農改場舉辦「審計部通知農民健康保險被保險人資格補正作業」說明會。

監察院審計部要求各縣市清查不符農保資格的農民，彰化縣初步清查加保農地出租給光電業者有536人、加保土地出租他人領取天災救助有842人。示意圖／縣府提供
監察院審計部要求各縣市清查不符農保資格的農民，彰化縣初步清查加保農地出租給光電業者有536人、加保土地出租他人領取天災救助有842人。示意圖／縣府提供

彰化 農業部 農民

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