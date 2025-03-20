李浩瑋接溫泉觀光協會理事長 全力發展台灣溫泉理療

中華民國溫泉觀光協會第八屆理事長交接，新任理事長李浩瑋說，將攜手全台19個溫泉區協會，為溫泉產業注入活力與動能，並宣布今年為「台灣溫泉健康旅遊年」，朝溫泉理療發展，讓台灣成為溫泉旅遊勝地。

李浩瑋是現任南投縣北港溪溫泉觀光協會理事長，長期深耕觀光產業，具備豐富的行銷推廣與產業經營經驗。特別的是，第七屆理事長李吉田就是李浩瑋的父親，父親交棒給兒子，傳為溫泉業界佳話。李浩瑋說：「全面提升台灣溫泉旅遊品質更是責無旁貸的重任」。

李浩瑋表示，台灣溫泉產業潛力無限，協會將承襲既有基礎，深化產官學合作，推動創新計畫，打造兼具特色與永續發展的溫泉旅遊環境，台灣溫泉不僅在國內市場持續成長，還要邁向國際舞台，吸引國外旅客到台灣泡湯，成為台灣觀光旅遊的特色。