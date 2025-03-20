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大雪山遊樂區4月1日暫停住宿餐飲服務 整修後年底恢復營業

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲促參委外，預計今年底整修完工，全區提供優質服務。圖／林業保育署台中分署提供
大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲促參委外，預計今年底整修完工，全區提供優質服務。圖／林業保育署台中分署提供

林業及自然保育署台中分署為提升大雪山國家森林遊樂區住宿、餐飲等服務品質，依促進民間參與公共建設法相關規定由政府規劃公共建設方式辦理招商，經公開甄審，由「揚昇營造有限公司」榮獲最優申請人，2月27日已議約，4月將完成簽約及設施點交，預計今年底整修完工並營運。

配合設施整修需求，大雪山自4月1日起暫停住宿及餐飲服務，暫停服務期間大雪山遊客中心將販售點心、飲料等簡便食物，方便遊園民眾基本飲食需求。

餐廳規劃於7月提供全新餐飲服務與更舒適用餐環境，住宿部分民間機構如分批完成部分營運範圍裝修，得檢附相關完工及許可等文件申請先行營運，小木屋區域預計目標於7到8月開放營運，縮短服務中斷時間，其餘住宿區域規劃今年底整修完工，提供更優質、舒適的住宿及餐飲服務。

林業保育署台中分署表示，未來民間機構將於期初投入7100萬元做設施修繕與營運，為大雪山注入嶄新活力，此案許可年期為10年，若營運績效良好，得優先續約5年；營運設施包括70間客房、1間餐廳、2間販賣部及車宿營地，並規劃半數客房為平價房型，園區將導入電動7人遊園車接駁服務。

大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲促參委外，預計今年底整修完工，全區提供優質服務。圖／林業保育署台中分署提供
大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲促參委外，預計今年底整修完工，全區提供優質服務。圖／林業保育署台中分署提供

住宿 大雪山 餐廳

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