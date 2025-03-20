大甲媽祖4月4日起駕遶境進香 警方籲搭台鐵及公車

台中大甲鎮瀾宮大甲媽祖將於4月4日晚間10時45分起駕，展開9天8夜的遶境進香行程，台鐵不僅將加開來大甲的南北雙向區間車班次，並乘勢宣布開賣海風號觀光列車新一季的相關行程及訂票資訊，配合大甲分局呼籲民眾「坐火車、拜媽祖、不塞車」，感受前所未有的鐵道之美；或是「搭公車、來參香、免堵車」，快樂陪大甲媽出發遶境。

大甲分局表示，面對大甲媽祖遶境的盛況，今年勢必會吸引大量人潮車流，同時由國道3號大甲交流道進入大甲市區，恐造成甲后路段交通嚴重壅塞及回堵，繼今年春節首次啟用無人機，以空拍方式掌握大甲鎮瀾宮及大甲交流道各周邊道路狀況，若發現車流壅塞情事，立即啟動交通快打警力疏導交通，維持交通順暢。

同時呼籲民眾「坐火車、拜媽祖、不塞車」，強調台鐵不僅將加開來大甲的南北雙向區間車班次，鼓勵民眾將車輛停放臨近如台中港、清水、沙鹿等站；以北為日南、苑裡、通宵等站，再搭乘區間車進入大甲站，下車沿蔣公路步行3至5分鐘即可到達鎮瀾宮，或是「搭公車、來參香、免堵車」，減少大量車流直接進入大甲市區，因而造成市區回堵。

台鐵公司表示，去年推出時尚輕奢觀光列車「海風號」後，首季行駛新竹至台中區間，獨特魅力廣受旅客喜愛，今年大甲媽祖遶境前再度攜手雄獅旅行社打造全新夏季行程，行駛於南港至宜蘭之間，帶領旅客穿越東北角壯麗的海岸線，行駛在湛藍海景與翠綠山巒之間，在這片海天之間，感受大自然的壯麗與親近。