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豐原豐田里長突病逝 江啟臣發文哀悼：亦師亦友夥伴

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原區豐田里長劉瑞銓昨天突病逝，立法院副院長江啟臣臉書發文悼，亦師亦友夥伴劉瑞銓里長。圖／取自江啟臣臉書
豐原區豐田里長劉瑞銓昨天突病逝，立法院副院長江啟臣臉書發文悼，亦師亦友夥伴劉瑞銓里長。圖／取自江啟臣臉書

台中市豐原區豐田里長劉瑞銓昨天突傳病逝，地方人士震驚不捨，許多人在劉瑞銓臉書留言肯定他是熱心服務的好里長，有人說和里長還有做公益的約定還沒完成，立法院副院長江啟臣在臉書發文哀悼「亦師亦友夥伴劉瑞銓里長」。

台中市豐原區豐田里長劉瑞銓服務認真且熱心，日前曾到台中市府接受台中市長盧秀燕和中市水利局長范世億頒獎表揚，昨天傳出他病逝，留一口氣回到家，享年58歲，地方震驚不捨。

豐原區翁子里長、豐原區里長協會理事長連佳振表示，他昨天接到消息後趕到醫院關心，里長劉瑞銓在醫院疑因感冒併發肺炎，緊急心導管手術，情況仍不樂觀，連佳振昨天中午聽到不幸消息後感嘆說「人生無常」，惋惜對方是認真盡責的好里長。

江啟臣臉書發文哀悼寫「亦師亦友的夥伴劉瑞銓里長」，他說昨天在行程間突聞劉里長離世的消息，久久不能平復。尤其想起過往一起奮戰相處的時光，更令人不捨，「那個總是笑著喝著伯朗咖啡的您，離開了，我始終無法相信這個噩耗。」

江啟臣說，劉瑞銓不只是一位里長，更是他的好友、良師、夥伴，對於豐原、豐田里他總是投入120分的熱情，不管是公共事務、政黨工作，「他對社會的熱情與付出，無人能及，他也時常透過與我分享生活大小事，讓我了解地方脈動。」

江啟臣寫「劉里長的驟然逝世，讓我失去一位亦師亦友的好夥伴，言語難以表達我的心痛與難過。願您拋下苦痛，請您安息，一路好走」。

江啟臣 豐原

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