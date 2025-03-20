告別髒亂變新地標 南投轉運站最快119年初營運

南投市原台汽南投站閒置10多年，南投縣政府2月取得所有權，規畫為南投轉運站，縣長許淑華昨天舉辦規畫說明會，轉運站將結合車站、商場、旅館、停車場功能，預計118年底完工、119年營運，市區最大髒亂點改頭換面，成為南投新地標。

台汽南投站位在南投市復興路、三和三路口，面積將近兩千坪，是南投市精華區。台汽廢站後，地主以2億元取得，縣政府有意開發為轉運站，但地主堅持作為商店街，僅開放部分店面做為車站使用，雙方談不攏，土地閒置10多年雜草叢生。

許淑華說，鄉親非常期盼這塊黃金地段能妥善規畫，重現昔日「南投車頭」風采。去年縣府交管所辦理轉運站土地取得，召開公聽會並與地主討論價購，以近7億元完成價購，今年2月底完成土地過戶，由縣府取得土地所有權。

南投轉運站整合客運業，民眾外出或返鄉更便利，也提供娛樂、藝文等功能。目前進行可行性評估，預計明年下半年公告招商，115年底和得標廠商簽約後，116年興建。招商前，空地先整理為停車場，提供180個停車位，改善南投市停車。

依規畫，南投轉運站地下一樓為停車場，地上一樓轉運站、二、三樓商場，四、五樓商旅或文創，最快118年底完工、119年初營運。

另外，南投縣向交通部爭取新闢南下國道客運路線，已通過「公路汽車客運審議會」審議，在南下客運營運前，先由南投客運營運，路線經過南投及草屯市區到高鐵彰化站、台鐵田中站，預計今年中，民眾可透過南投客運由南投市前往高鐵站轉乘南下。