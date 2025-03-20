彰化頻挖路 民怨雙重公害

彰化縣道路施工頻繁，尤其因應鳥嘴潭人工湖供水，埋設長達85公里的自來水管線，更讓省道台1線交通影響嚴重，台水表示，管線工程進度達83%，預定年底完成，明年6月就可以每天供水21萬噸，解決民生用水問題。

彰化市陳姓市民說，彰化市道路挖不停，交通尖峰時段塞車嚴重，加上施工產生噪音及塵土飛揚，讓民眾飽受雙重公害，要求施工單位改善。

公路局彰化工務段長廖志彬說，彰化市彰南路一段到三段，從中山路到中彰快速道路長3公里、15個路口改善工程，正加緊施工，希望8月底前完成；台1線及台19線部分，則是自來水公司開挖，埋設鳥嘴潭人工湖供水管線。

彰化市公所工務課表示，市區開挖道路，除孔門路延伸到中華路、彰水路的自來水管工程外，中正路則是汙水下水道埋設工程，曉陽路則有欣彰天然氣公司的管線汰換工程。

為因應鳥嘴潭人工湖供水，彰化縣近幾年大舉埋設輸水幹管，由於管徑大，路面施工面積大，嚴重影響交通。台水公司表示，自來水埋管工程總長85公里，目前已埋設71公里、進度83%，目前施工路段主要是銜接橋面的工程，預定今年底完工。

彰化縣每天自來水用水量約42萬噸，供水仰賴其他縣市，也必須抽取地下水。台水公司表示，南投鳥嘴潭人工湖已興建完成，預計明年6月可全面供水，可提供彰化縣每天21萬噸用水，目前管線埋設造成交通不便，完工後卻可徹底解決彰化長期供水不足的問題。

彰化縣工務處表示，道路開挖均經過申請，已要求施工單位做好交通維護，降低空汙及噪音對民眾干擾。