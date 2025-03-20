聽新聞
0:00 / 0:00

中市西屯首座社宅 周六可看屋

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市西屯國安一期好宅，3月22日開放辦看屋，圖為西屯國安一期好宅建築外觀。圖／台中市政府提供
台中市西屯國安一期好宅，3月22日開放辦看屋，圖為西屯國安一期好宅建築外觀。圖／台中市政府提供

台中市西屯區首座社宅「西屯國安一期好宅」，開放申請至3月31日，住宅處宣布，22日開放看屋，共有創業房型、共居房型、一、二、三房型樣品屋、實品屋，第一年以市價5折出租，最低月租金只要4700元。

住宅處說明，國安一期好宅基地南臨國安一路、北臨國安二路、東臨福林路、西臨玉門路，附近有國安國小、福科國中、宜寧高中、東海大學、澄清醫院、台中榮總、國安1號公園、中部科學園區及米平方商場等生活便利、機能完善。

建築樓高15層，地下層3層，規畫創業房型、共居房型、一房型、二房型及三房型，提供500戶居住單元。

住宅處指出，國安一期好宅第1年租金以市價5折出租，創業房型（17至21坪）租金含管理費為9100至1萬1300元；共居房型（10至12坪）4700至5600元；一房型（12至20坪）6100至9000元；二房型（25-28坪）9600元至1萬700元；三房型（37至40坪）1萬4200元至1萬5400元。

每戶有冷氣、窗簾、單人或雙人床箱、衣櫃、衛浴設備、上下廚櫃、流理台、抽油煙機、電陶爐（或瓦斯爐）、天然氣熱水器及燈具。

住宅處表示，為讓民眾申請前了解空間規畫，3月22日開放看屋，包括全台首創的創業房型，採前店後住，擁有小型櫥窗店面、居住空間及陽台；共居房型適合一群志同道合室友，擁有共享客廳、廚房等。現場並提供諮詢櫃台。

住宅處提醒，凡年滿18歲，入住者名下無自有住宅，符合公告財稅標準皆可提出申請，有租屋需求者，可至台中市社會住宅17租網站填寫申請資料及上傳相關證明文件，網路申請24小時開放，民眾可多加利用。

創業 台中市 國安

延伸閱讀

影／西屯小姐姐脫衣陪酒給「福粒」 警抓人藏衣服堆落網

城中城災民亟盼社宅卻停工 都發局：可優先申請其他社宅

號稱全台2個「第一」七賢安居社宅停工 統包金曝4月重招標

高雄城中城奪46死 社宅爆停工災戶感慨「我們被忘了」

相關新聞

中市首發200億公債 年省息4千萬

台中市、桃園市政府今年將首度發行公債，桃園市前天掛牌，募得資金將用於社宅、捷運建設。台中市公債預計以利率較低的新債償還利...

彰化頻挖路 民怨雙重公害

彰化縣道路施工頻繁，尤其因應鳥嘴潭人工湖供水，埋設長達85公里的自來水管線，更讓省道台1線交通影響嚴重，台水表示，管線工...

中市西屯首座社宅 周六可看屋

台中市西屯區首座社宅「西屯國安一期好宅」，開放申請至3月31日，住宅處宣布，22日開放看屋，共有創業房型、共居房型、一、...

告別髒亂變新地標 南投轉運站最快119年初營運

南投市原台汽南投站閒置10多年，南投縣政府2月取得所有權，規畫為南投轉運站，縣長許淑華昨天舉辦規畫說明會，轉運站將結合車...

彰化公共化幼兒園已有434班 模範兒童受表揚

彰化縣公私立幼兒園模範兒童表揚大會今天在溪湖鎮成功高中舉行，彰化縣長王惠美表示，為了提供更優質的幼教環境，彰化縣公共化幼...

採購茶葉爭議茶農蛋洗郭董豪宅 南投縣農會說分明

鴻海創辦人郭台銘2023年參加國民黨總統初選，到南投拜會答應幫忙販售南投茶葉，今天有茶農抗議郭台銘收貨不給錢。南投縣農會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。