中市首發200億公債 年省息4千萬

台中市、桃園市政府今年將首度發行公債，桃園市前天掛牌，募得資金將用於社宅、捷運建設。台中市公債預計以利率較低的新債償還利率較高的舊債，昨引起藍綠議員質疑，應用於建設而非還債；市長盧秀燕說，先解決舊債利息，之後若要再舉債建設，市府一定支持。

台中市議會臨時會昨討論市府提案的今年度公債發行規畫案。財政局長游麗玲表示，目前台中市長期債務的利率1.74%，若發行公債，透過和他縣市橫向對比，預估公債利率可降到1.5%，以1年發行200億元計算，可省4千萬元利息，市府已先編500萬元公債發行經理費。

台中市首發公債引起多名民代質詢關切，民進黨籍議員江肇國反對發行公債，指出他縣市發行公債都是用於建設，台中卻如此守舊，議員陳俞融也指公債只用於償還債務，無助市政發展。

國民黨籍議員張瀞分也認為，只是為了還債而非建設，沒有必要發行，同黨議員陳政顯則緩頰，1年省下4000萬元盈餘可以做很多事情，建議所有議員支持。

盧秀燕說，她上任時台中市未償債務1030億元，去年底已經降到845億元，債務狀況從三級升到二級，是全台唯一升級的縣市，中央肯定市府還債能力；外縣市發行用於建設的公債都是舉新債，台中則是要先解決舊債的利息，未來議會若同意舉新債建設，市府也會支持。

游麗玲補充，從央行和高雄市府公債來看，買家主要是銀行業和證券業，央行公債的利率是1.25%，以台中公債預估1.5%對比，不愁沒有買家，有信心200億元能全部售出。藍綠議員協調後，要求市府發行公債後3個月提交檢討報告，包含後續還款計畫，此案照案通過。

此外，桃園市處於建設關鍵期，今年推出結合社宅及軌道計畫的可持續發展債券，前天掛牌發行，發行金額12億元，2年期、利率1.6%。市府財政局指出，所募得資金將全數用於社會住宅興建及捷運建設工程經費，因應城市永續發展需求。