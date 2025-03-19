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彰化公共化幼兒園已有434班 模範兒童受表揚

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
縣長王惠美今天頒獎表揚幼兒園模範兒童。圖／彰化縣政府提供
縣長王惠美今天頒獎表揚幼兒園模範兒童。圖／彰化縣政府提供

彰化縣公私立幼兒園模範兒童表揚大會今天在溪湖鎮成功高中舉行，彰化縣長王惠美表示，為了提供更優質的幼教環境，彰化縣公共化幼兒園去年又增設6個點19班，共已達434班，希望讓孩子快樂學習，擁有美好的童年。

縣長王惠美今天頒獎表揚493位幼兒園模範兒童，王惠美說，這些孩子們在學校和生活中表現傑出，充滿愛心與善良，是同學們的好榜樣，例如埤頭鄉幼的許若羽，體諒媽媽辛勞，幫忙照顧妹妹，也是老師的小幫手；溪湖附幼的楊小樂，善解人意，媽媽生病時會幫忙準備水果，還給媽媽寫貼心小卡片；彰基非營利幼兒園的陳科憑會主動協助需要幫助的同學，每一位都很優秀。

今天除了表揚大會外，也舉辦幼兒防災親子闖關活動，寓教於樂，王惠美說，希望讓小朋友能學到最正確的防災知識，氣候變遷導致極端災害頻發，防災知識能幫助孩子克服困難，保護自己也保護家人。

幼兒園 王惠美

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