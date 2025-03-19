採購茶葉爭議茶農蛋洗郭董豪宅 南投縣農會說分明

鴻海創辦人郭台銘2023年參加國民黨總統初選，到南投拜會答應幫忙販售南投茶葉，今天有茶農抗議郭台銘收貨不給錢。南投縣農會總幹事曾明瑞說，南投茶葉都是統一透過農會系統收購，出貨到大陸，沒出過任何問題。

郭台銘收購茶葉引發爭議，茶農自稱受害。南投縣農會和相關鄉鎮農會也曾私下瞭解，想幫茶農解決問題，卻發現這些「茶農」並非農會會員，甚至非南投縣民，茶葉來源也不明，和負責採購的貿易公司關係複雜，想幫忙也無從下手。

曾明瑞說，南投縣茶葉遠近馳名，凍頂烏龍茶、杉林溪茶、日月潭紅茶很受大陸歡迎，為維持南投茶品牌，南投茶葉銷售大陸，都是由農會先寄送茶樣給大陸經銷商，對方決定採購品牌、數量後，先有鄉鎮農會下單收購，再由縣農會統一裝櫃出貨，均依照兩岸規定報關、繳稅。前年縣長許淑華率團到大陸參加兩湖論壇，簽訂10億元農產品採購備忘錄，也是依同樣模式出貨。

至於郭董採購的茶葉，還經由貿易商建盈公司負責。縣政府表示，郭台銘透過農會收購茶葉，都已清楚付款，發生爭議的「茶農」並未透過農會銷售，也沒找過縣政府，甚至很多不是南投人。

據了解，郭辦採購茶葉，要求以烏龍、金萱、四季春、小葉種紅茶、台茶21號為主，須產自南投縣，不能參雜其他地方茶葉，然而，建盈後來收購的茶葉不符條件、違反合約，郭辦才會喊卡。

曾明瑞說，去年縣農會參加大陸浙江和武夷山舉辦的茶葉博覽會，建盈也有到場，縣農會提議共同展示，並願介紹大陸經銷商，對方都不理會。

縣府提醒茶農，茶葉銷售透過正規農會的採購，才不會有問題，一方面保障自身權益，共同維護南投好茶品牌。