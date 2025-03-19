彰化婦人誤將手尾錢丟回收車 清潔隊動用6人找回

彰化市1名婦人昨天下午將丈夫留給孩子的1200元「手尾錢」紅包誤丟進資源回收車，發現後急得向市公所清潔隊求助，清潔隊找回收運的資源回收車，將回收紙器倒空地上，動用6名清潔隊員協助翻找，不到10分鐘就找到，令她鬆了一口氣。

清潔隊指出，這名婦人昨天下午2時50分許，打電話給清潔隊，語氣十分焦急，表示她因整理家中物品時，不慎將用塑膠袋裝著內有1200元紅包丟入資源回收車，請清潔隊幫忙找回來。

清潔隊隨即通知資源回收場，先確認收運路線，當回收車回場時，婦人也趕到，清潔隊先卸下其他的廚餘、容器等回收物，再把紙器類放在地上，在3時20分完成前置作業後，動用六名清潔隊員會同婦人翻找，不到十分鐘就找到。

婦人事後說，這個紅包是丈夫留給子女的「手尾錢」，意義十分重大，感謝清潔隊的幫忙。婦人隨即買咖啡請大家喝，稱讚清潔隊非常有效率。