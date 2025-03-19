快訊

冷氣團、輻射冷卻「低溫僅6度」下周暖如夏高溫上看31度

美俄熱線後…澤倫斯基宣布將與川普通話 堅稱領土問題是紅線

3歲童浴室溺水不治 父控「假義消」幫CPR？台中消防局回應了

台中市首發200億公債 預計4月至12月間發行

中央社／ 台中19日電

台中市政府首度發行新台幣200億元公債，預計在4月至12月間，分批或一次發行。財政局今天指出，利用利率較低的公債，償還既有債務，1年可省4000萬元利息

台中市議會今天召開臨時會，審議市府提案114年度公債發行規劃案。中市府指出，台中市去年長期債務845億，今年首度發行200億公債。財政局長游麗玲表示，將在4月至12月間，市場利率合適就會發行公債，也會在市場上公開標售。

藍綠議員對發行公債討論熱烈。民進黨籍市議員江肇國、陳俞融、張芬郁等人指出，市府多次標售抵費地，還要推行公債，質疑錢都用到哪裡，舉例高雄市發行綠色債券25億元用於捷運建設，台北市發行社會責任債券100億元改善交通建設。台中市的公債發行僅用於償還債務，要求重新規劃。

國民黨籍市議員陳政顯肯定市府優化財政、發行公債，減輕債息負擔。不過，國民黨籍市議員張瀞分則說，發行公債，一年雖省下4000萬利息，卻要付台灣銀行500萬手續費，根本多此一舉。

市長盧秀燕表示，她剛上任時，台中市負債約1030億元，現已降為800多億元，是22縣市唯一財政被升級的城市，代表中央也肯定還債能力。市府標售抵費地，除償還重劃區開發成本，也增加建設及福利支出，如台中市雙十公車優惠方案。外縣市發行綠色公債要舉新債，台中要先解決舊債問題，降低利息支出。

議長張清照裁示通過，請市府先將發行資料送議會，發行3個月後檢討公債發行效益，並將檢討報告送全體議員。

利息 台中市 議員

延伸閱讀

台中市議會臨時會藍綠再交鋒 上演總預算案口水戰

台中市府首次發行200億元公債 預計年省4000萬利息

短天期美國公債狂吸金220億美元 分析師點出為何比長債

台中首次發行200億公債「借新還舊」惹議 市府說話了

相關新聞

彰化公共化幼兒園已有434班 模範兒童受表揚

彰化縣公私立幼兒園模範兒童表揚大會今天在溪湖鎮成功高中舉行，彰化縣長王惠美表示，為了提供更優質的幼教環境，彰化縣公共化幼...

採購茶葉爭議茶農蛋洗郭董豪宅 南投縣農會說分明

鴻海創辦人郭台銘2023年參加國民黨總統初選，到南投拜會答應幫忙販售南投茶葉，今天有茶農抗議郭台銘收貨不給錢。南投縣農會...

彰化婦人誤將手尾錢丟回收車 清潔隊動用6人找回

彰化市1名婦人昨天下午將丈夫留給孩子的1200元「手尾錢」紅包誤丟進資源回收車，發現後急得向市公所清潔隊求助，清潔隊找回...

彰化地檢署預計7月遷移 舊廳舍土地將回歸員林公所運用

彰化地檢署新辦公大樓預計今年7月落成啟用，舊廳舍及一旁看守所約2公頃土地將由員林市公所收回，員林市代理市長賴致富表示，舊...

地方不捨！熱心服務的台中豐原豐田里長今病逝 享年58歲

台中市豐原區豐田里長劉瑞銓服務認真且熱心，前天曾到台中市府接受台中市長盧秀燕和中市水利局長范世億頒獎表揚，今天傳出他病逝...

氣溫回暖草莓產量增 果農籲把握最佳食用時機

本土草莓產季為每年12月到隔年4月。今年產季因氣候寒冷導致產季初期產量少、價格高，2月氣溫開始回暖，草莓產量逐漸增多、價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。