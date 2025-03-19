彰化地檢署預計7月遷移 舊廳舍土地將回歸員林公所運用

彰化地檢署新辦公大樓預計今年7月落成啟用，舊廳舍及一旁看守所約2公頃土地將由員林市公所收回，員林市代理市長賴致富表示，舊廳舍收回後用途將做可行性規劃評估，未來可能先做為調解會或青創基地使用，也不排除進行都更或都市計劃變更使用。

彰化地檢署與行政執行署彰化分署斥資18億元合建新辦公大樓主體工程已完工，由於對面就是彰化地方法院與員林演藝廳，將成為「司法園區」新地標，不過最近有民眾反映，導航已會導錯到新建廳舍，有民眾跑錯地方，彰化地檢署表示，新廳舍預計7 月將落成啟用，目前還是在舊廳舍辦公，民眾不要跑錯了。

彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁表示，新大樓強調綠建築、無障礙環境，提供公共友善休憩空間，希望提升司法機關柔性、親民印象，戶外設有190個汽車停車位、機車停車位80個供員工及洽公民眾停放。

彰化地檢署旁的彰化看守所也將遷移到二林監獄旁，目前正在興建中，預計今年底完工，而地方非常關心地檢署和看守所遷移後，位於市區中山路精華區的舊廳舍未來用途。

彰化地檢署現址與一旁看守所是50多年前員林公所無償提供約2公頃土地給司法院興建法院和地檢署、看守所廳舍，未來廳舍和土地都將歸還員林市公所。

賴致富表示，公所未來收回廳舍及土地後，必須先評估舊廳舍建築狀況，是否需做耐震補強，由於建物較老舊，維修費用都得列入考量，若建物還可繼續使用，可做為調解會用地、青創基地等。