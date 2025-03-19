地方不捨！熱心服務的台中豐原豐田里長今病逝 享年58歲

台中市豐原區豐田里長劉瑞銓服務認真且熱心，前天曾到台中市府接受台中市長盧秀燕和中市水利局長范世億頒獎表揚，今天傳出他病逝，留一口氣回到家，享年58歲，地方震驚不捨。

豐原區翁子里長、豐原區里長協會理事長連佳振表示，他今天接到消息後趕到醫院關心，里長劉瑞銓在醫院疑因感冒併發肺炎，緊急心導管手術，情況仍不樂觀，連佳振今天中午聽到不幸消息後感嘆說「人生無常」，惋惜對方是認真盡責的好里長。

劉瑞銓服務認真，也積極做公益，關心時事，前年8月，他曾在豐原一處路口掛大型看板，內容寫「我愛台灣，誰當總統都可以，但是不准有戰爭，我的孫子才2歲」，內容引起熱烈討論，劉瑞銓說，他的目的只強調和平很重要，此看板一度引起討論和重視。