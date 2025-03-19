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彰化地檢署新辦公廳舍估7月啟用 將形成司法園區

中央社／ 彰化19日電

台灣彰化地方檢察署現址因建物空間及結構年限已不符辦公需求，在原愛買員林店位址興建辦公廳舍，預計今年7月啟用，未來與斜對面的台灣彰化地方法院將形成南彰化司法園區。

位於員林市中山路二段的彰化地院及彰化地檢署廳舍為民國59年落成使用，地院於105年遷移至員林大道二段，地檢署於原址至今已55年。

彰化地檢署今天指出，為改善辦公環境，提升服務品質及效率，規劃在員林演藝廳及地院對面、原愛買員林店位址興建新地檢署辦公廳舍，為地上8層、地下2層建物；大樓外觀大致完成，已進入內部裝修等階段，預計7月啟用。

地檢署現址未設置對外開放的停車場，新址將有戶外約190席汽車格、80席機車格，供員工及洽公民眾停放。

彰化地檢署表示，新辦公廳舍可增加民眾洽公便利性，並採綠建築設計，打造無障礙環境，提供友善及休憩活動公共空間，提升司法機關柔性、親民印象。

司法 員林 彰化

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