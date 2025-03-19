彰化婦不慎丟棄丈夫手尾錢 6清潔隊員花1小時找回
彰化市1名婦人昨天整理家中物品時，不小心把丈夫留給小孩的手尾錢丟入資源回收車，婦人向彰化市清潔隊求助，6名清潔隊員在回收場檢視一包包垃圾，約花1小時找回手尾錢。
彰化市清潔隊1名隊員今天接受媒體聯訪時表示，婦人昨天在住處整理物品時，不小心把丈夫留下的手尾錢跟其他要丟掉的東西混在一起，丟進資源回收車，等到發現時，清潔隊垃圾車已把回收車裡的垃圾收走。
清潔隊指出，婦人事後趕緊打電話向清潔隊辦公室求助，清潔隊請婦人到場，並派6名隊員前往回收場搜尋。6名清潔隊員先找到資源回收車倒垃圾的位置，再以該區域為起點，檢查一包包垃圾，花了約1小時找到婦人不小心丟棄的手尾錢。
婦人看到失而復得的手尾錢，頻頻向清潔隊員道謝，事後還買咖啡請清潔隊員喝。
彰化市清潔隊呼籲，民眾倒垃圾或丟棄櫃子、床鋪等物品時，最好再檢查一次，以免貴重物品一起被丟棄，跟著垃圾車倒入垃圾場及資源回收場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言