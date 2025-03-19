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彰化婦不慎丟棄丈夫手尾錢 6清潔隊員花1小時找回

中央社／ 彰化19日電

彰化市1名婦人昨天整理家中物品時，不小心把丈夫留給小孩的手尾錢丟入資源回收車，婦人向彰化市清潔隊求助，6名清潔隊員在回收場檢視一包包垃圾，約花1小時找回手尾錢。

彰化市清潔隊1名隊員今天接受媒體聯訪時表示，婦人昨天在住處整理物品時，不小心把丈夫留下的手尾錢跟其他要丟掉的東西混在一起，丟進資源回收車，等到發現時，清潔隊垃圾車已把回收車裡的垃圾收走。

清潔隊指出，婦人事後趕緊打電話向清潔隊辦公室求助，清潔隊請婦人到場，並派6名隊員前往回收場搜尋。6名清潔隊員先找到資源回收車倒垃圾的位置，再以該區域為起點，檢查一包包垃圾，花了約1小時找到婦人不小心丟棄的手尾錢。

婦人看到失而復得的手尾錢，頻頻向清潔隊員道謝，事後還買咖啡請清潔隊員喝。

彰化市清潔隊呼籲，民眾倒垃圾或丟棄櫃子、床鋪等物品時，最好再檢查一次，以免貴重物品一起被丟棄，跟著垃圾車倒入垃圾場及資源回收場。

彰化 資源回收

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