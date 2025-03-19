告別髒亂變身新地標 南投轉運站最快119年初營運

南投市原台汽南投站用地閒置十多年，南投縣政府2月取得所有權，規畫為南投轉運站，縣長許淑華今天舉辦規畫說明會，轉運站將結合車站、商場、旅館、停車場功能，預計118年底完工、119年營運，都市毒瘤改頭換面，成為南投市新地標。

台汽南投站位在南投市復興路、三和三路口，土地面積將近兩千坪是市區黃金地段，台汽廢站後，地主以2億元取得用地，縣政府和地主討論開發作為轉運站，地主堅持作為商店街，僅開放部分店面做為車站使用，雙方談不攏，土地閒置十多年，雜草叢生成為市區最大髒亂點。

許淑華說，鄉親非常期盼能妥善規畫，重現昔日「南投車頭」風采。去年縣府交管所辦理轉運站土地取得，召開公聽會並與地主討論價購，最後以近7億元完成價購，今年2月底與完成土地過戶，由縣府取得土地所有權。

南投轉運站整合客運業，讓民眾外出或返鄉更便利，也提供娛樂、藝文等功能，讓市中心更加活絡。目前進入可行性評估，預計4月完成初稿及公聽會，明年下半年公告招商，115年底與得標廠商簽約後，116年開始興建。在明年招商前，空地先規畫為停車場，提供180個停車位，解決南投市停車問題。

依照規畫，南投轉運站地下一樓為停車場，地上一樓為轉運站、二、三為商場，四、五樓則作為商旅或文創，預計最快118年底完工、119年初營運。